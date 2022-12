Les prochains écouteurs de Nothing sont déjà certifiés avant d'être dévoilés.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing n'a pas encore annoncé ses prochains écouteurs, mais il semble qu'ils aient déjà été certifiés et qu'ils figurent désormais dans la base de données de Bluetooth SIG.

Cela signifie qu'il est probable que Nothing se prépare à annoncer ses nouveaux écouteurs, qui s'appelleront probablement Nothing Ear (2) si les feuilles de thé s'avèrent exactes. Et si c'est le cas, la société fondée par le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, pourrait annoncer son prochain produit plus tôt que prévu.

La page de certification montre un produit appelé Nothing B155 en interne et, bien qu'elle confirme que les écouteurs utiliseront la connectivité Bluetooth 5.2, les choses s'arrêtent là. Au-delà de cela, nous sommes laissés aux rumeurs précédentes pour essayer de comprendre ce qui se passe.

Les Nothing B155 TWS reçoivent la certification Bluetooth SIG. Nothing Ear Stick : B157.

Ear (2) ? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) 15 décembre 2022

Sur la base de rapports précédents, on pense que le Nothing Ear (2) aura un aspect presque identique aux écouteurs Nothing Ear (1) actuels que vous pouvez acheter dès maintenant. Malheureusement, nous ne savons rien de la durée de vie de la batterie ou de tout autre élément que les nouveaux écouteurs auront à offrir.

Nous pouvons presque garantir qu'il y aura quelque chose de nouveau ici, même si c'est juste pour s'assurer qu'il y a une raison impérieuse pour les clients de passer au dernier et au meilleur. Compte tenu de l'apparition des écouteurs dans la base de données de certification Bluetooth SIG, nous ne nous attendons pas à devoir attendre très longtemps avant d'obtenir une réponse.

Écrit par Oliver Haslam.