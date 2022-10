Nothing Ear (stick) débarque avec un boîtier rotatif, un design ergonomique et un prix abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après l'avoir présenté lors d'un défilé de mode, Nothing vient de dévoiler officiellement son dernier produit audio : le Nothing Ear (stick). Il ne s'agit pas d'un remplacement de l'Ear (1), mais d'une alternative pour vous donner la possibilité de choisir quelque chose d'un peu différent de sa première paire.

Le changement le plus évident est le boîtier cylindrique transparent qui pivote pour s'ouvrir et se fermer. Il nous rappelle un peu l'étui de chargement qui accompagnait les VerveOnes au début des véritables écouteurs sans fil.

Il n'est pas conçu de cette façon uniquement pour son aspect différent, mais aussi parce que, lorsqu'il est fermé, il ne s'ouvre pas de manière aléatoire si vous le faites tomber. Vous devez délibérément le faire pivoter pour l'ouvrir et accéder à vos écouteurs, ce qui devrait signifier qu'il ne sera pas aussi facile de les perdre.

En dehors de cela, le design est très proche de celui de Nothing, c'est-à-dire que le boîtier est transparent avec des accents blancs et rouges.

Les écouteurs eux-mêmes ressemblent beaucoup à l'Ear (1) original, à l'exception d'un détail essentiel : il n'y a pas d'embout en silicone. Ils sont conçus pour reposer dans vos oreilles, comme les AirPods de base, afin d'offrir une sensation de confort et de facilité de port qui n'est pas du tout envahissante.

Pour garantir un son de qualité, Nothing a conçu les écouteurs avec son propre haut-parleur de 12,6 mm, qui offre des basses de grande qualité. Trois microphones haute définition intégrés aux écouteurs fonctionnent avec un algorithme pour garantir la même qualité de basses, quelle que soit la position des écouteurs.

Il n'y a pas d'ANC dans ce modèle, mais vous bénéficiez d'une intégration logicielle transparente avec le téléphone Nothing (1), les écouteurs apparaissant dans les paramètres rapides du téléphone immédiatement après le couplage et la connexion, et avec la possibilité de régler l'égalisation et de voir des informations comme l'autonomie de la batterie sans installer d'application.

Pour les utilisateurs d'iPhones et d'autres téléphones Android, vous pouvez télécharger une application et bénéficier des mêmes fonctionnalités de base.

Avec 7 heures de lecture de musique en dehors de l'étui, les Ear (stick) offrent une bonne longévité, avec 22 heures supplémentaires offertes par l'étui de chargement. Les écouteurs sont également conformes à la norme IP54 contre l'infiltration d'eau et de poussière.

Vous pourrez acheter Nothing Ear (stick) à partir du 4 novembre, les écouteurs faisant initialement partie d'une prévente limitée à 100 unités. Au Royaume-Uni, vous pourrez également les acheter à Selfridges, FarFetch, John Lewis et auprès de Nothing directement, au prix très raisonnable de 99 £.

Écrit par Cam Bunton.