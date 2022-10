Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing pourrait sortir une paire d'écouteurs supra-auriculaires à l'avenir, ou du moins l'idée est lancée.



La marque Nothing de Carl Pei propose les écouteurs Nothing Ear (1) TWS, le Nothing Phone (1), et bientôt, elle lancera les écouteurs Nothing Ear (Stick). Et bien que ce dernier produit n'ait pas encore été officiellement lancé (il le sera le 26 octobre), la société laisse entendre qu'elle pourrait envisager de fabriquer des écouteurs intra-auriculaires. Le fondateur de Nothing, Carl Pei, a récemment publié sur Twitter un concept d'écouteurs Nothing créé par le magazine en ligne Yanko Design.

Nothing a ensuite partagé à nouveau le tweet de Pei, et a demandé à ses followers : "Le ferons-nous ?" Ce n'est pas exactement une confirmation, mais il semble certainement que la société envisage de lancer un ensemble d'écouteurs supra-auriculaires.

Les rendus représentent un ensemble d'écouteurs avec des bandes LED sur les oreillettes et dans des couleurs noires et blanches. Ils ressemblent presque à un casque de jeu. Pei, dans son tweet, a qualifié le design de "follement cool".

N'oubliez pas que Nothing a annoncé la semaine dernière qu'elle lancerait ses écouteurs Nothing Ear (Stick) le 26 octobre 2022 à 19h30 IST. La société n'a pas révélé les spécifications ou les caractéristiques des écouteurs, mais elle a partagé le design. Il s'agira d'un modèle d'écouteurs sans fil véritable à mi-oreille et d'un boîtier ressemblant à un rouge à lèvres avec deux découpes pour loger les écouteurs. De plus amples informations sur les écouteurs, y compris leur prix, seront annoncées lors de l'événement.

Il est peu probable que Nothing surprenne tout le monde avec des écouteurs si peu de temps après avoir présenté un concept en ligne, mais peut-être qu'à cette époque l'année prochaine nous couvrirons le lancement prochain des écouteurs Nothing Head (1).

Bien que Nothing (Over) Ear sonne mieux si vous voulez notre avis.

