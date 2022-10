Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La marque technologique relativement nouvelle de Carl Pei, Nothing, a particulièrement bien réussi à passer de rien à une entité connue en peu de temps.

Son téléphone Nothing (1) a été l'un des appareils les plus médiatisés de ces cinq dernières années environ, tandis que ses écouteurs Ear (1) ont créé le genre de buzz que d'autres fabricants mettent parfois des années à générer.

Aujourd'hui, la société est sur le point de dévoiler un nouveau produit, qu'elle a déjà annoncé comme étant le Nothing Ear (stick).

Voici comment vous pouvez assister au lancement, et ce que nous savons déjà sur le bâton.

Quand aura lieu le lancement de Nothing Ear (stick) ?

L'événement de lancement de Nothing Ear (stick) est prévu pour le 26 octobre 2022 à 15:00 BST. Voici les dates et heures internationales :

Côte Ouest des États-Unis - 07:00 PDT

Côte Est des États-Unis - 10:00 EDT

ROYAUME-UNI - 15H00 BST

Europe centrale - 16h00 CEST

Inde - 19h30 IST

Japon - 23:00 JST

Australie - 01:00 AEDT, 27 octobre

Où puis-je regarder le lancement de Nothing en ligne ?

L'oreillette Nothing (stick) sera entièrement dévoilée sur nothing.tech. Nous ne savons pas s'il y aura également un livestream - si c'est le cas, nous espérons l'héberger ici sur Pocket-lint à une date plus proche.

Ear (stick). Extrêmement confortable. Exquisément unique.



Révélé en exclusivité sur le défilé SS23 de Chet Lo. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) 22 septembre 2022

Ce que vous pouvez attendre de l'événement de lancement de Nothing Ear (stick)

L'oreille (bâton) Nothing a déjà fait ses débuts lors du défilé SS23 de Chet Lo pendant la Fashion Week de Londres. Cependant, nous en saurons plus sur ces écouteurs lors de l'événement dédié qui aura lieu plus tard en octobre.

Comme le révèlent quelques images, il s'agit essentiellement d'une suite des écouteurs intra auriculaires sans fil Ear (1), mais avec une petite protubérance qui pend de l'oreille, comme une paire d'AirPods d'Apple. Cela explique la partie "stick" du nom.

Les écouteurs seront également livrés avec un "étui de chargement unique" inspiré des cosmétiques. Nothing a également indiqué à Pocket-lint que le produit sera disponible aux États-Unis et dans le monde entier.

Nous en saurons plus bientôt, sans aucun doute.

Écrit par Rik Henderson.