Rien ne révèle l'oreille (bâton) au défilé de Chet Lo

(Pocket-lint) - Deux jours seulement après la publication de l'énigmatique image teaser, Nothing a révélé la raison de toute cette agitation.

Comme beaucoup le soupçonnaient, il s'agit de nouveaux écouteurs sans fil, baptisés Ear (stick). La marque semble avoir abandonné le "1" pour cette version.

Desfuites ont suggéré que ces nouveaux écouteurs auront une forme similaire à celle des AirPods standard, abandonnant les embouts en silicone pour un design qui repose sur votre oreille.

Fidèle à son habitude, Nothing ne nous a pas donné beaucoup d'informations, se contentant de nous montrer le boîtier de chargement, qui correspond au design évoqué dans les fuites.

Pour étayer cette théorie, Nothing a tweeté que l'Ear (stick) est "suprêmement confortable". De nombreuses personnes trouvent que le style d'écouteurs AirPods est plus confortable que les écouteurs à pointe en silicone, donc cela nous semble tout à fait logique.

Ear (stick). Extrêmement confortable. Exquisément unique.



Dévoilé en exclusivité sur le défilé SS23 de Chet Lo. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) 22 septembre 2022

L'oreille (stick) a été révélée à la London Fashion Week dans le cadre du défilé SS23 de Chet Lo, soulignant les ambitions de Nothing en matière de design.

Les images nous donnent un bon aperçu de l'étui de charge tubulaire, qui est plus léger et plus compact que l'étui Ear (1) et est censé être inspiré par les produits cosmétiques.

L'Ear (stick) devrait être lancé plus tard dans l'année et nous ne doutons pas que nous recevrons de plus amples informations dans les semaines à venir.

Écrit par Luke Baker.