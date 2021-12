Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rien na annoncé une nouvelle Black Edition de son premier produit, les véritables écouteurs sans fil Ear 1 . Lancé pour la première fois plus tôt en 2021, lEar 1 est le premier produit dune société co-fondée par lancien OnePlusser Carl Pei.

Depuis le tout début, le message de Nothing a toujours été sur la différence avec le grand public, et cela a commencé avec le design.

Loreille 1 est dotée dun étui de chargement en plastique transparent et dun plastique transparent autour des tiges des écouteurs. Sauf quavec la Black Edition, le plastique du boîtier a un aspect plus sombre et plus enfumé.

Comme vous laviez probablement imaginé, la nouvelle version utilise essentiellement un plastique noir mat dans toutes les zones des bourgeons et du boîtier qui étaient finis avec un plastique blanc brillant dans le premier modèle.

Meilleurs écouteurs USB-C pour téléphones Android 2021 Par Dan Grabham · 1 Décembre 2021

Le résultat est un produit plus sombre et plus sombre qui remplace également les éléments en métal argenté par des éléments noirs dans laimant et la charnière du couvercle du boîtier.

Hormis les changements esthétiques, tout le reste est identique à la première version. Cela inclut les points rouges et blancs sur les écouteurs indiquant loreille gauche et droite, appariés dans les socles de chargement du boîtier.

Toutes les caractéristiques sont identiques au modèle blanc, ce qui signifie que vous obtenez les mêmes pilotes de 11,6 mm, une suppression du bruit en trois étapes et jusquà 34 heures dautonomie (y compris la batterie dans le boîtier).

Comme ce fut le cas lors de lannonce du modèle blanc, Nothing fera des 100 premières paires une série limitée en série, toutes gravées individuellement de 1 à 100.

La différence cette fois, cependant, est que cette série limitée nest pas vendue sur StockX. Au lieu de cela, il sera en vente dans un kiosque Nothing à Seven Dials, Covent Garden à Londres le 4 décembre.

Les ventes en ligne régulières commenceront à partir du 13 décembre à 11h GMT, avec un prix fixé à 99 £ GBP très raisonnable.

squirrel_widget_5848098