Rien ne signe un accord majeur avec Qualcomm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sans surprise, rien ne sest présenté comme un perturbateur dans lindustrie de la technologie depuis son lancement énigmatique plus tôt cette année. La start-up de Carl Pei a été une grande nouvelle depuis le début, mais sa dernière annonce confirme quil ne sagit pas dun petit acteur dans le domaine.

Premièrement, Nothing va collaborer avec Qualcomm à lavenir, pour profiter de la plate-forme Snapdragon largement utilisée de ce dernier pour une connectivité améliorée sur ses appareils à lavenir.

. @Qualcomm sera un partenaire clé pour donner vie à la vision @Nothing. Je suis reconnaissant davoir @cristianoamon et son équipe tout au long du voyage. Allons-y! En savoir plus https://t.co/460Ha9jOZ9 – Carl Pei (@getpeid) 13 octobre 2021

En plus de cela, Nothing vient de clôturer une levée de fonds qui a ajouté 50 millions de dollars à sa valeur, montrant à quelle vitesse elle se développe, tout comme les chiffres de lindustrie lavaient prédit. Ces deux nouvelles se combinent pour que Nothing se sente comme lune des "marques challenger" les plus rapides, pour utiliser la terminologie de Pei, à devenir un incontournable de lindustrie.

Enfin, Nothing a également indiqué une étape importante qui justifie au moins en partie ce battage médiatique continu. Ses excellents écouteurs Ear 1, qui nous ont énormément impressionnés par leur qualité sonore à un prix compétitif, ont expédié 100 000 unités depuis son lancement cet été.

Cest un nombre qui devient dautant plus impressionnant si lon considère son processus de commande compliqué et restreint, qui a vu Ear 1 répertorié uniquement sur quelques sites Web sélectionnés plutôt que via de plus grands détaillants comme Amazon.