Nothing Ear 1 nest officiel: des bourgeons ANC transparents avec un budget

(Pocket-lint) - Après des mois de préparation, la nouvelle société de Carl Pei, Nothing, a finalement annoncé officiellement son premier produit. Cest une véritable paire découteurs sans fil, et elle sappelle Nothing Ear 1.

Bien sûr, nous le savions déjà avant lannonce, mais nous avons maintenant tous les détails pour ajouter de la viande aux os de ce que la société avait taquiné avant le lancement.

Comme cela a été dit plus tôt , ce qui sépare lEar 1 de beaucoup dautres écouteurs TWS abordables actuellement sur le marché, cest le design.

Il y a une forte tendance à la transparence dans les choix de matériaux. La tige de chaque écouteur est transparente afin que vous puissiez voir à travers les circuits internes à lintérieur, tandis que lextérieur présente les revêtements de micros externes pour lANC et les appels vocaux.

Laffaire est tout aussi transparente. Vous pouvez voir à travers le couvercle jusquaux écouteurs lorsquils se chargent, et il comporte des fossettes qui aident à maintenir ces écouteurs en place et permet de voir laimant physique qui maintient le couvercle fermé.

Rien na également ajouté un point rouge dans le socle de charge pour le bourgeon latéral droit, pour correspondre au point rouge à lextérieur du bourgeon droit lui-même.

En ce qui concerne les spécifications, lEar 1 a à peu près tout ce que vous attendez dune paire moderne de véritables écouteurs sans fil. Il y a un grand pilote de 11,6 mm qui, selon Rien, offre un "son riche et immersif".

Il y a aussi lANC qui, avec lisolation passive des embouts en silicone souple, aidera à réduire la quantité de bruit ambiant que vous entendez lorsque vous écoutez de la musique.

La durée de vie de la batterie promet également dêtre décente, avec plus de cinq heures de lecture de musique en dehors du boîtier et 34 heures avec la batterie dans le boîtier.

De plus, avec une charge rapide, vous pouvez recharger en un rien de temps et, lorsque vous êtes complètement à plat, vous pouvez utiliser soit USB-C pour charger le boîtier, soit utiliser la charge sans fil. Alors, collez-le sur un socle de charge ou utilisez la charge sans fil inversée sur votre téléphone (sil la) et il se rechargera sans fil.

Chaque bourgeon est doté de commandes tactiles pour contrôler diverses fonctions telles que la lecture et la mise en pause de la musique ou lactivation de la suppression du bruit. Lapplication Ear 1 vous permettra de personnaliser cela et de vous aider à retrouver vos écouteurs si vous les avez perdus.

Nothing Ear 1 sera très abordable lorsquil sera disponible à lachat avec un prix de vente au détail fixé à 99 £ au Royaume-Uni, 99 $ aux États-Unis et 99 € en Europe.