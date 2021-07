La conception du boîtier transparent Nothing Ear 1 révélée, ainsi que les détails de la durée de vie de la batterie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le premier lancement de produit de Nothing devrait avoir lieu très bientôt , et la nouvelle société de Carl Pei nest pas prête à lancer des produits comme tous les autres fabricants de casques. Lapproche est assez différente.

Comme cela a été dit depuis le début , Nothing prévoit de concevoir des produits avec la transparence comme thème de conception clé. Cela signifie beaucoup déléments transparents.

Les premiers écouteurs, appelés Ear 1 seront lancés le 27 juillet et maintenant, grâce à une interview avec Cnet et StockX, nous avons une image plus claire (jeu de mots seulement légèrement intentionnel) de ce à quoi ressemble le boîtier de ces bourgeons.

Comme vous pouvez le voir sur les images de cet article, létui utilise un matériau extérieur complètement transparent, tandis quà lintérieur il y a deux berceaux : un pour chaque écouteur.

Lidée étant ici que vous pouvez voir vos écouteurs pendant quils se chargent, ainsi que les points rouges et noirs à lintérieur devraient vous permettre de savoir facilement quel écouteur appartient à quel support.

Il y a une assez grande fossette/évidement sur le couvercle qui est apparemment conçu pour à la fois maintenir les têtes en place et vous donner un endroit pour reposer votre pouce pendant que vous le faites tourner dans votre main. Cest donc pratique, mais aussi quelque chose de fantaisiste pour les plus agités.

En regardant la forme des socles de charge, nous avons également une idée de la conception des écouteurs. Il semble quil y ait une tige courte avec des points de charge dessus qui se fixent à un élément ovale plus grand.

Tous les éléments internes sont cachés derrière un revêtement blanc pur et opaque à lintérieur du boîtier. Bien que ces éléments internes puissent être cool à voir, nous avons limpression que cela ne correspondrait pas tout à fait au désir de Carl Pei dun design minimaliste et épuré.

Dautres détails révélés dans linterview avec Cnet incluent la durée de vie de la batterie. LEar 1 offrira jusquà 24 heures dautonomie avec ANC activé (y compris le boîtier de charge), ou 36 heures avec ANC éteint.

Le boîtier dispose dune batterie de 570 mAh et prend en charge le chargement sans fil, vous pourrez donc le poser sur votre socle de chargement et il se rechargera via Qi.

Nothing Ear 1 sera officiellement dévoilé le 27 juillet, date à laquelle nous aurons une image beaucoup plus claire des écouteurs et de ce quils offrent.