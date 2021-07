Le dernier tease de Nothing révèle le prix des écouteurs Ear 1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rien ne poursuit sa stratégie de type OnePlus consistant à fournir des détails sur les produits avant leur sortie.

Sa dernière allumette est cependant plus quune image, avec quelques détails authentiques sur les véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil. Le Nothing Ear 1 coûtera 99 £ au Royaume-Uni et comportera une "annulation active du bruit à la pointe de la technologie".

La nouvelle société de Carl Pei promet également des " spécifications de pointe " et une " expérience utilisateur premium ", ce qui pourrait être excellent pour le prix inférieur à 100 £.

Il les verra rivaliser avec les Samsung Galaxy Buds 2 et les AirPods dApple, plutôt que le Sony WF-1000XM4 .

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Auparavant, Nothing avait annoncé quil vendrait son nouveau produit via Selfridges au Royaume-Uni, via le point de vente Smartech à lintérieur du grand magasin de renommée mondiale.

Il a également publié une image extrêmement rapprochée des nouveaux bourgeons, montrant quils comporteront des éléments transparents.

Nous nous attendons à ce que davantage de messages arrivent dans nos boîtes de réception au cours de la semaine à venir, alors que la nouvelle marque se prépare pour son événement de lancement officiel le27 juillet 2021 .

Ce sera intéressant si lancien patron de OnePlus, Pei, taquinera également un produit supplémentaire pendant lévénement, ou si nous entendrons simplement parler de rien.