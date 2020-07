Comment connecter un casque Bluetooth à votre Nintendo Switch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous adorons absolument la Nintendo Switch, il ny a pas deux façons. Cest une superbe petite innovation dans le monde de la console, sa portabilité et ses Joy-Cons offrent de nombreuses nouvelles façons de jouer.

De plus, il est utile quil existe déjà une multitude de jeux classiques pour la console. Lun de ses très rares inconvénients, cependant, est quil na pas été conçu avec laudio sans fil à lesprit. Cela signifie quil ny a pas de Bluetooth intégré, ce qui est un peu gênant pour écouter vos jeux. Cependant, il existe plusieurs façons de sy connecter via Bluetooth - lisez la suite pour savoir comment.

Cest la solution la plus simple, en toute honnêteté, et vous pouvez dire quelle est demandée en raison du nombre doptions quil existe actuellement sur le marché. Diverses entreprises ont insisté sur le fait que les gens veulent de laudio sans fil pour leur commutateur et ont comblé cette lacune sur le marché.

Ces adaptateurs sont tous assez similaires, mais existent en deux versions. Lun se branche sur le port de chargement USB-C du commutateur pour vous permettre découter de laudio tout en lutilisant en mode portable. Lautre se branche sur le port USB du Switch Dock pour vous permettre de lécouter tout en le jouant sur le téléviseur. Pour notre argent, ladaptateur portable est ce que la plupart des gens voudront probablement.

squirrel_widget_173157

Cette option de Gulikit est un excellent choix - elle est fiable et facile à utiliser, et en évitant un prix avantageux, elle garantit que la qualité de construction est suffisamment solide pour durer. Mieux encore, il évite le problème de la station daccueil en incluant un petit adaptateur qui lui permet de fonctionner lorsque le commutateur est sur votre téléviseur.

Avec ce petit kit, tous les écouteurs Bluetooth dont vous disposez fonctionneront sur le Switch, ce qui signifie que cest à vous de décider avec quoi vous lassociez. Profitez de ce son cristallin, de toute façon!

Si vous navez pas découteurs en attente pour remplir lobjectif, vous voudrez peut-être chercher un casque pour jouer avec votre Switch. Certains dentre eux sont en effet fournis avec des adaptateurs sans fil que vous pouvez utiliser avec le commutateur.

Notre préférée de loin est la dernière version de lArctis 1 Wireless de SteelSeries. Cest un superbe casque qui ne casse pas la banque, mais qui sonne bien et qui est vraiment confortable à porter. Mieux encore, il dispose dun petit adaptateur sans fil que vous pouvez brancher sur le commutateur pour une liberté audio.

squirrel_widget_261758

En fait, cest un investissement judicieux car il est également compatible avec les consoles PlayStation de Sony et, dans la dernière version, la gamme Xbox de Micrsoft également. Cela signifie que vous pouvez vraiment avoir un casque pour tous vos besoins, ce qui est une rareté de nos jours.