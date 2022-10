Le concept de téléphone enroulable de Motorola se développe comme par magie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les téléphones pliables sont dépassés, il est temps de passer aux téléphones roulants. C'est ce que quelqu'un chez Motorola a clairement dit en présentant ce concept étonnant.

Présenté lors de l'événement Tech World de la société mère Lenovo, ce concept de Motorola montre un téléphone qui commence avec un écran de 5 pouces et se transforme ensuite en quelque chose de beaucoup plus grand - un monstre de 6,5 pouces semblable à l'iPhone 14 Pro Max. Et il le fait sans un seul pli en vue.

Alors que les téléphones pliables ont tendance à avoir un pli disgracieux en leur milieu, il n'y a rien de tout cela avec un combiné enroulable. Et si la plupart des concepts de téléphones enroulables que nous avons vus ressemblent à de petits téléphones qui se transforment en tablettes, il y a quelque chose de différent ici. L'approche de Motorola n'est pas de créer un appareil hybride, mais plutôt de construire un téléphone de poche qui peut ensuite évoluer pour répondre à des besoins plus exigeants lorsqu'il est déroulé. Si vous en avez assez que votre super-téléphone remplisse votre poche et vous empêche de vous asseoir, voici l'avenir pour vous.

C'est une approche intéressante, que nous n'avons pas encore vue jusqu'à présent. C'est aussi un peu magique de voir un téléphone grandir par simple pression sur un bouton, même s'il faudra encore quelques années avant de pouvoir le faire nous-mêmes. Il s'agit d'un concept, rien de plus, et Motorola n'est pas encore prêt à le vendre. Mais c'était aussi le cas des téléphones pliables il n'y a pas si longtemps, et maintenant Samsung et Motorola, entre autres, ne peuvent s'empêcher d'en fabriquer. Qui sait combien de téléphones pliables seront sur le marché dans cinq ans ?

Peut-être qu'Apple aura alors réussi à vendre un iPhone pliable.

Écrit par Oliver Haslam.