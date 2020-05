Les écouteurs Microsoft Surface Headphones 2 prolongent lautonomie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les rumeurs sur les écouteurs Microsoft Surface de deuxième génération existent depuis un certain temps - et maintenant, ces écouteurs sont officiels, offrant une plus grande autonomie (jusquà 20 heures par charge) et un son amélioré par rapport à la version originale.

Comme cest mai qui signifie que cest la période Microsoft Build de lannée - cette année, ce sera un événement en ligne uniquement à partir du 19 mai - qui serait généralement le terrain dexposition pour les nouveaux produits de la société, y compris les écouteurs Surface 2. Le Surface Book 3 a également été annoncé .

Mais revenons aux écouteurs. Nous avons vraiment aimé lensemble original découteurs, en grande partie grâce à la conception de lécouteur rotatif pour alterner entre la technologie de suppression active du bruit (ANC). Le Surface Headphones 2 de deuxième génération suit le même principe, avec la possibilité de sélectionner entre 13 niveaux dANC.

La qualité sonore a également été améliorée pour le deuxième tour, avec (nous pensons - sur la base de fuites antérieures) aptX à bord pour une transmission sonore sans fil haute résolution. Il est également possible daccorder des voix humaines dans ou hors du mix, dit Microsoft.

Un design mis à jour apporte également la possibilité de faire pivoter les oreillettes de 180 degrés, ce qui devrait améliorer le confort lorsque vous portez ces boîtes autour du cou.

Le Surface Headphones 2 sera disponible à partir du 12 mai, au prix de 249 $ (conversion directe: 200 £ / 230 €) - ce qui représente une centaine de dollars de moins que la version originale. Plus de fonctionnalités pour moins dargent? Je ne peux pas dire mieux que ça!