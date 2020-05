Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft pourrait bientôt lancer une paire d écouteurs Surface de deuxième génération.

La société semble être en train de préparer Surface Headphones 2, comme en témoigne une liste Bluetooth SIG découverte par 91 Mobiles. La liste suggère que les nouvelles oreillettes offrent 20 heures dautonomie, soit deux heures de plus que loriginal. De plus, ils prennent en charge Bluetooth 5.0 et le codec aptX de Qualcomm qui fournit un son haute définition. La liste mentionne également «les boutons de numérotation ajustent les niveaux de suppression du bruit à trois paramètres».

Gardez à lesprit que les écouteurs Surface dorigine ont un cadran rotatif qui sajuste à 13 niveaux différents de suppression du bruit. Dans notre examen des écouteurs , nous avons dit quils offrent un son de grande qualité et excellent, tandis que les commandes de rotation autour des oreillettes sont la pièce de résistance.

Le Surface Headphones 2 semble toujours prendre en charge la possibilité de lancer lassistant vocal avec une touche. Et un autre dossier récent de la Federal Communications Commission indique que Microsoft a essayé de mettre à jour ses dossiers de casques avec "lajout de capteurs IMU pour une meilleure détection / suivi de la tête".

On ne sait pas quoi de neuf avec le Surface Headphones 2, mais Microsoft organise une conférence Build en mai, et les appareils Surface Book 3 et Surface Go 2 devraient arriver en mai également. Il y a aussi les bourgeons de surface retardés.

Ajoutez tout cela, et nous soupçonnons que Microsoft prévoit plusieurs nouveaux appareils pour ce printemps. Cependant, seul le temps nous dira si la pandémie de coronavirus entravera ces plans de lancement.