Écouteurs Microsoft Surface désormais disponibles

Annoncés à la fin de lannée dernière, les écouteurs de surface tant attendus sont maintenant disponibles sur commande.

Microsoft a initialement dévoilé les écouteurs Surface - sa propre version des Apple AirPods - lors dun événement en octobre 2019, mais ils ont été inexplicablement retardés peu de temps après.

Ils sont livrés avec des interactions tactiles, une autonomie de batterie énorme et une intégration dOffice 365.

Les écouteurs ont également des fonctionnalités spécifiques à Spotify lorsquils sont associés à un téléphone Android. Vous pouvez lire instantanément des pistes sur Spotify pour Android dun simple geste sur lun ou lautre des écouteurs.

Il y a deux microphones dans chaque oreille pour plus de clarté de la voix lorsque vous parlez à des assistants virtuels ou au téléphone. Et chaque écouteur contient, ce que Microsoft appelle, un son omnisonique.

Le style circulaire est conçu pour équilibrer chaque bourgeon de votre oreille plus efficacement (que les AirPods, par exemple). Alors que la plus grande surface (jeu de mots prévu) permet aux taps et aux balayages de jouer de la musique et deffectuer dautres fonctions.

La durée de vie de la batterie est augmentée par le boîtier de charge pour une durée de lecture pouvant aller jusquà 24 heures - huit heures sur une seule charge et deux charges supplémentaires dans le boîtier.

Les écouteurs coûtent 199,99 £ au Royaume-Uni, 199,99 $ aux États-Unis et seront disponibles à partir du 12 mai.