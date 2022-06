Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic a dévoilé sa toute dernière paire d'écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit, le MW75.

Les écouteurs MW75 arrivent environ trois ans après leur prédécesseur, le MW65, et, bien qu'ils présentent quelques similitudes, ils sont complètement différents.

Comme toujours chez Master & Dynamic, l'accent est mis sur le design et les matériaux de luxe tels que le verre, le cuir, l'aluminium et la peau d'agneau, le tout combiné dans le but de créer une paire d'écouteurs non seulement beaux mais aussi confortables à porter.

Comme son prédécesseur, les oreillettes sont fabriquées en aluminium solide et léger, mais sont recouvertes à l'extérieur d'une feuille ronde de verre trempé.

Celle-ci est entourée d'aluminium recouvert de micro-trous usinés individuellement, ce qui lui confère une esthétique très soignée.

L'arceau et les coussinets sont recouverts de cuir souple et rembourrés d'une généreuse quantité de mousse à mémoire de forme pour assurer le confort pendant de longues périodes. De plus, ils sont livrés avec un étui rigide recouvert de feutre.

En ce qui concerne l'audio et la suppression du bruit, le MW75 a de quoi enthousiasmer tout amateur d'audio.

Chaque oreillette est équipée de quatre microphones pour aider à la suppression du bruit pendant l'écoute de la musique et les appels vocaux, et avec la suppression du bruit adaptative, elle peut adapter le niveau de suppression du bruit au bruit environnant. De plus, ils luttent également contre le bruit du vent.

Le son est délivré par une paire de haut-parleurs en béryllium de 40 mm qui sont inclinés pour délivrer le son directement dans vos oreilles, tandis que la prise en charge de Bluetooth 5.1 et aptX Adaptive assure une connexion solide et sans décalage.

De plus, ils ont une portée d'environ 30 mètres ou 100 pieds, de sorte que vous pouvez laisser votre appareil de streaming où il est lorsque vous vous promenez dans la maison et ne pas perdre la connexion.

Quant à l'autonomie de la batterie, elle peut atteindre 32 heures lorsque le système ANC est désactivé et 28 heures lorsqu'il est activé, et une charge de 15 minutes suffit pour obtenir 6 heures d'écoute.

En prime, ils sont également dotés de la fonction de détection sur la tête, qui permet de mettre automatiquement la musique en pause dès que les écouteurs sont retirés de votre tête.

Les derniers écouteurs de Master & Dynamic seront disponibles à la vente à partir du 28 juin et se déclinent en quatre finitions différentes : Gunmetal/cuir noir, Silver Metal/cuir gris, Silver Metal/cuir marron et Black Metal/cuir noir.

Comme vous pouvez l'attendre d'une paire d'écouteurs haut de gamme, le prix est également élevé. Aux États-Unis, vous devrez débourser 599 $, tandis que le prix est fixé à 599 € en Europe et à 549 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.