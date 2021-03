Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic a annoncé une nouvelle paire découteurs sans fil véritables qui sont plus petits que les modèles précédents, tout en incluant des haut-parleurs en béryllium de 11 mm et six microphones pour la technologie hybride de suppression active du bruit et les appels.

Le Master & Dynamic MW08 continue le design en forme de D, mais a été réduit en taille. Il en était de même pour le boîtier de charge en acier inoxydable.

Les écouteurs sont finis en céramique et acier inoxydable, avec quatre options de couleur: céramique noire et acier inoxydable noir mat, céramique blanche et acier inoxydable, céramique marron et acier inoxydable, et céramique bleue et acier inoxydable gris graphite.

La technologie à lintérieur a également été améliorée, avec des pilotes plus gros de 11 mm cette fois-ci (par rapport à la génération précédente).

LANC hybride est désormais également disponible pour bloquer les bruits externes. Des modes découte ambiant sont disponibles pour permettre aux utilisateurs de saccorder sur leur environnement, pour plus de sécurité et de sensibilisation.

Les écouteurs sont livrés avec Bluetooth 5.2 pour la connectivité et prennent en charge les formats / normes de streaming sans fil aptX, AAC et SBC.

La durée de vie de la batterie serait de 12 heures de lecture, avec 30 heures supplémentaires stockées dans le boîtier.

Une toute nouvelle application M&D pour iOS et Android sera également disponible pour permettre aux utilisateurs de personnaliser lexpérience découte, avec des téléchargements et des mises à jour du micrologiciel disponibles en direct.

Les écouteurs Master & Dynamic MW08 TWS seront disponibles à partir du 30 mars, au prix de 299 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.