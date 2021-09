Marshall annonce Motif ANC et Minor III - deux nouveaux ensembles découteurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous examiniez actuellement le marché des écouteurs sans fil en tant que fabricant découteurs, vous pourriez penser que faire autre chose que copier le portefeuille dApple pourrait être un jeu de dupes. Nous ne disons pas que cest la motivation de Marshall avec ses deux nouveaux écouteurs, mais nous avons nos théories.

Après tout, le Motif ANC et le Minor III rappellent un peu les AirPods Pro et les AirPods, avec lesthétique du design de Marshall par-dessus.

Les Motif ANC remplissent le côté Pro de la gamme, apportant une suppression active du bruit et une tige plus courte et plus courte à la table. Vous obtiendrez des commandes tactiles sur chaque oreillette, 4,5 heures de musique avec ANC en une seule fois et jusquà 20 heures de temps de lecture total, y compris le jus supplémentaire de létui de charge, et vous pourrez recharger létui sans fil.

Les écouteurs sont classés IPX5, tandis que le boîtier gère IPX4, ce qui en fait un pari décent du côté de la durabilité. À 169,99 £, ils ont au moins sous-coté les AirPods Pro du côté des prix (nonobstant les offres).

En passant au Minor III , vous pouvez voir linfluence des AirPod normaux au sens large. Ils sont plus abordables à 119,99 £ et nont pas dANC, avec une coupe plus décontractée qui nisolera pas autant votre audio.

Ils ont toujours des commandes tactiles, cependant, et vous obtiendrez cinq heures de lecture sur une charge, ce qui signifie jusquà 25 heures au total avant de devoir coller le boîtier sur un chargeur - il fonctionnera également sans fil si vous préférez .

Les deux nouveaux écouteurs sont disponibles en précommande directement auprès de Marshall dès maintenant et lancés le 30 septembre, ils seront donc très bientôt disponibles dans la nature.

