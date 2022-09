Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech a travaillé à la création d'écouteurs pour jeux vidéo qui offrent une connectivité "sans fil de qualité professionnelle" et un son de haute performance dans un boîtier petit mais agréable.

Les Logitech G Fits, comme on appelle ces écouteurs, offrent plus que des écouteurs traditionnels. Normalement, les intra-auriculaires sont conçus pour le son Bluetooth lorsque vous êtes en déplacement. Mais Logitech a compris que les joueurs aiment aussi les oreillettes et que, pour jouer, vous avez besoin d'une connexion à faible latence en laquelle vous pouvez avoir confiance.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ces écouteurs pour le jeu offrent donc tout ce qu'il faut. Vous bénéficiez de la technologie sans fil Lightspeed de Logitech pour une connexion à faible latence, ainsi que des fonctionnalités Bluetooth avec des options de mode "gaming" et "standard".

Les G Fits sont compatibles avec les PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch et les mobiles.

Ce qui est peut-être plus intéressant cependant, c'est l'offre de moulage personnalisé Lightform pour les embouts d'oreille. Logitech affirme que les G Fits offrent une expérience de moulage personnalisé que vous pouvez faire vous-même en seulement 60 secondes. Les écouteurs sont accompagnés d'une application qui vous guide tout au long du processus de moulage afin que vous puissiez obtenir un ajustement personnalisé en un rien de temps.

La technologie Lightform utilise des LED intégrées qui durcissent les embouts remplis de gel lorsqu'ils sont dans vos oreilles. Ils épousent la forme de vos oreilles et s'adaptent parfaitement pour un maintien sûr.

La forme et l'adaptation personnalisée des oreillettes G Fit signifient également que vous bénéficiez d'une excellente annulation passive du bruit en standard. Il n'y a pas d'annulation active du bruit avec ces écouteurs intra auriculaires, mais Logitech affirme que cela n'a pas d'importance car l'annulation passive est superbe. L'absence d'annulation du bruit peut en rebuter certains, mais cela signifie également une plus grande autonomie de la batterie (environ 7 heures) et un son de meilleure fidélité.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

En utilisant l'application Logitech G Fits, vous serez également en mesure de personnaliser le son selon vos besoins. Vous pouvez choisir parmi différents réglages d'égalisation pour la musique, les podcasts ou les jeux FPS ou RPG.

Les G Fits intègrent également des microphones à formation de faisceau pour que vous puissiez parler à vos amis pendant que vous jouez, tout en éliminant les bruits de fond gênants.

Ces écouteurs sont d'abord expédiés aux États-Unis et seront ensuite disponibles dans le reste du monde en 2023. Les Logitech G Fits sont disponibles en noir ou en blanc.

Écrit par Adrian Willings.