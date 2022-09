Logitech G dévoile l'Astro A30 sans fil, élégant et compatible avec toutes les plates-formes.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Astro a dévoilé la dernière génération de son casque de jeu sans fil Astro A30.

Il s'agit du premier casque Astro officiellement commercialisé sous la marque Logitech et la société affirme qu'il est "agnostique en termes de plateforme". Il est conçu pour fonctionner avec toutes sortes d'appareils et toutes les plates-formes, la connectivité multi-appareils simultanée étant l'un de ses principaux atouts.

L'Astro A30 Wireless fonctionne avec les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Mobile, iOS et Android. Il utilise la technologie sans fil Lightspeed de Logitech G pour une connexion à 2,4 GHz. Vous pouvez utiliser le dongle USB-A standard sur PC ou acheter un dongle USB-C séparé que vous pouvez utiliser sur PC, Nintendo Switch et votre téléphone. Mais il dispose également de connexions Bluetooth et 3,5 mm pour les cas où vous en avez besoin également. Avec la possibilité de mixer différentes sources audio.

⦁ Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz

⦁ Sensibilité : 105 dBSPL/mW @1kHz

⦁ Type de connecteur : USB-C

⦁ Portée sans fil : 15 mètres

La société affirme qu'il dispose d'une autonomie épique de plus de 27 heures et qu'il peut facilement être rechargé via USB-C lorsque vous en avez besoin. Bien que vous puissiez également passer à une connexion de 3,5 mm et continuer à jouer de cette façon même lorsqu'il est à plat.

Ces A30 sont également flexibles à d'autres égards. Le casque possède deux microphones. Un microphone à perche détachable que vous pouvez utiliser pour jouer à la maison et un microphone intégré que vous pouvez utiliser pour les appels téléphoniques Bluetooth lorsque vous êtes en déplacement.

Le casque est proposé en deux coloris mats - blanc et marine - et vous avez la possibilité de personnaliser le look avec des étiquettes de haut-parleur personnalisées et interchangeables pour créer votre propre look. La promesse d'un confort tout au long de la journée est également faite, avec un "rembourrage en mousse à mémoire de forme" sur les oreillettes et le bandeau, ainsi que des oreillettes pivotantes pratiques avec une force de serrage "juste suffisante".

C'est certainement une bonne affaire pour votre argent. L'Astro A30 Wireless est disponible dès maintenant au prix de vente de 229 $ ou 249 €.

Écrit par Adrian Willings.