Logitech lance les écouteurs Zone True Wireless et Zone Wired destinés aux travailleurs à domicile

(Pocket-lint) - La gamme de casques sans fil Zone de Logitech est destinée aux utilisateurs professionnels, mais le géant des périphériques a maintenant lancé une paire de nouveaux écouteurs destinés aux travailleurs à domicile.

Les écouteurs sans fil Zone True à 299 $ et les écouteurs filaires Zone à 99 $ sont destinés à ceux qui passent beaucoup de temps à passer des appels. Beaucoup dentre nous veulent des écouteurs plus confortables car nous continuons à passer plus de temps sur les appels en raison du travail à domicile et hybride.

Logitech dit que les nouveaux écouteurs sont destinés à combler cet écart entre les écouteurs avec des performances audio sous-optimales et les casques de style plus anciens qui sont à la fois laids et encombrants.

Bien que Logitech ne donne pas de statistiques sur la durée de vie de la batterie Zone True Wireless, il indique quelle a "le double de la durée de vie de la batterie des principaux appareils grand public", alors attendez-vous à environ 6 à 8 heures dautonomie.

La société ajoute que les nouveaux bourgeons sont destinés à être certifiés par Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Vous pouvez connecter la version filaire à laide dun dongle inclus (USB-C, USB-A ou via une prise 3,5 mm).

Zone True Wireless dispose dun récepteur USB, mais prend également en charge Bluetooth (comme vous vous en doutez) et peut donc également être utilisé avec des appareils mobiles.

Les écouteurs seront disponibles plus tard en 2021.

