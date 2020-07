Logitech crée une version sans fil du superbe G Pro X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Logitech a écouté les joueurs et lance un modèle sans fil du fantastique casque de jeu Logitech G Pro X.

Le Logitech G Pro X Lightspeed prend apparemment tous les meilleurs éléments de la version filaire déjà superbe et ajoute la technologie sans fil Lightspeed de la société, 20 heures dautonomie et plus.

squirrel_widget_307654

Nous avions beaucoup de bonnes choses à dire sur le Logitech G Pro X filaire lorsque nous lavons testé il y a quelques mois. Lajout de fonctionnalités sans fil rendra sûrement un casque déjà confortable et performant un peu plus fantastique.

Découvrez le PRO X Wireless et dites bonjour à la liberté et à la mobilité du sans fil. #PlayToWin https://t.co/hHBOv4Tgr6 pic.twitter.com/yYX39YyeTW - Logitech G (@LogitechG) 28 juillet 2020

Logitech affirme que le Logitech G Pro X Lightspeed est basé sur le casque dorigine mais "présente des matériaux de haute qualité, des communications avancées, un son de précision et une liberté sans fil totale".

Cette liberté sans fil se présente sous la forme de 2,4 GHz sans fil via la technologie Lightspeed de Logitech, associée à 20 heures dautonomie de la batterie et à 42 pieds de portée sans fil pour démarrer.

Dautres points forts du Logitech G Pro X Lightspeed sont configurés pour inclure le logiciel avancé Blue VO! CE, qui vous permet dajuster et de perfectionner laudio de votre micro pour la diffusion en direct et lenregistrement. Les haut-parleurs de 50 mm et le son surround DTS 7.1 de nouvelle génération promettent également de fournir un son exceptionnel et une excellente perception de la position.

Le Logitech G Pro X Lightspeed devrait être lancé en août pour 189,99 £ / 199,99 € / 199,99 $.

Écrit par Adrian Willings.