LG Tone Free 2021 mis à jour avec suppression active du bruit, conserve le boîtier UVnano

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé la mise à jour 2021 de ses véritables écouteurs sans fil Tone Free, faisant passer la tourbière à la suppression active du bruit.

Ceci, en plus de lisolation physique existante offerte par ces écouteurs et du mode de son ambiant proposé sur la génération précédente, en fait un ensemble de fonctionnalités convaincant.

Il y a trois micros sur ces écouteurs pour prendre en charge le système de suppression du bruit, mais il y a aussi un "mode chuchotement" intelligent, vous permettant de retirer un écouteur et de chuchoter pendant les appels, afin que vous puissiez garder les conversations privées si vous êtes dans un espace encombré .

Avec un indice IPX4, ces écouteurs sont parfaits dans toutes les conditions, garantissant une bonne qualité sonore grâce à la collaboration de Meridian.

Une autre nouveauté pour 2021 est le traitement spatial des écouteurs de Meridian et 3D Sound Stage. Cela vous donnera un son plus immersif, tandis que les pilotes sont désormais plus gros. Le résultat devrait être une expérience vraiment immersive, peu importe ce que vous écoutez.

Il existe trois niveaux de casques proposés, les FP5, FP8 et FP9. Ces deux derniers modèles sont livrés avec létui de nettoyage UVnano, donnant à vos écouteurs un éclat de lumière UV pour tuer les bactéries lorsque vous les mettez dans létui.

Mais la meilleure caractéristique est réservée au FP9, le modèle haut de gamme, grâce à la prise et au mode sans fil. Cela vous permettra de brancher le boîtier sur un autre appareil afin quil puisse servir de concentrateur pour les écouteurs. Cela permet la connexion à un appareil qui na pas de Bluetooth, avec la suggestion que vous pourriez lutiliser pour certaines consoles, PC ou avec des systèmes de divertissement en vol.

La durée de vie de la batterie est de 24 heures, les écouteurs offrant 10 heures de lecture en létat.

Les nouveaux écouteurs LG Tone Free seront disponibles à partir de juillet 2021, prix à confirmer.