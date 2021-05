Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé une paire en édition limitée de ses véritables écouteurs sans fil Tone Free que les supporters anglais porteront pendant lEuro 2020 et au-delà.

En tant que sponsor officiel de léquipe, LG sest associé à la FA pour créer les écouteurs officiels FA4 Tone Free.

Ils ont "England" écrit en bleu et rouge sur les écouteurs blancs, pour reproduire les couleurs de léquipe et sont livrés dans un étui avec linsigne des Trois Lions sur le devant.

Comme les écouteurs Free Tone conventionnels du fabricant, les variantes en édition limitée sont réglées par la marque audio britannique Meridian.

Ils prennent en charge lisolation du bruit (plutôt que lannulation du bruit), sont livrés avec trois gels auriculaires de tailles différentes et ont un mode de son ambiant. Cela vous permet de taper sur lun des écouteurs pour mieux entendre le bruit externe, comme une conversation.

Ils résistent à leau et à la transpiration et offrent six heures de lecture. Cela est prolongé à 18 heures dans le cas, avec deux charges complètes supplémentaires pouvant être stockées.

Le boîtier prend également en charge la charge rapide, avec une heure de lecture disponible pour les écouteurs avec seulement cinq minutes de temps de charge.

Les écouteurs sans ton LG FA4 sont maintenant disponibles. Toussez 99,99 £ et ils rentreront à la maison, rentreront à la maison, ils rentreront à la maison.

Écrit par Rik Henderson.