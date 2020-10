LG annonce que Tone Free FN7 ajoute ANC à sa gamme découteurs sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a ajouté une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil à sa gamme Tone Free , et celle-ci sajoute au FN6 en adoptant la suppression active du bruit.

Cette nouvelle paire sappelle le FN7 ou, pour lui donner son nom complet, LG HBS-FN7 et - en substance - ce sont essentiellement les FN6 mais avec l ANC ajouté.

Cela signifie que vous obtenez des embouts intra-auriculaires en silicone et un design AirPodsque avec une tige courte menant au bourgeon lui-même qui sort de votre oreille et héberge les antennes et les microphones externes.

Ce qui rend cette gamme découteurs intra-auriculaires unique, cest que létui de chargement avec lequel ils sont livrés est équipé de la technologie UV pour aider à tuer les bactéries à la surface.

En utilisant la lumière ultraviolette, «lélimination de 99,9% des bactéries E. coli et S. aureus» selon le communiqué de presse de LG.

Le Tone Free FN7 de LG dispose de trois microphones sur chaque oreillette conçus pour surveiller et capter les sons externes afin de les annuler avec une fréquence correspondante. Combinés à la suppression passive du bruit des embouts, ils garantissent que les bruits externes ne vous empêchent pas de profiter de votre musique.

Les pilotes sont réglés par la société audio britannique Meridian et conçus pour offrir un son propre et équilibré avec la possibilité de le régler à votre guise à laide de lapplication LG Tone Free pour Android ou iOS.

Avec ANC activé, vous obtiendrez environ cinq heures découte hors du boîtier, avec trois autres charges complètes dans le boîtier. Sans ANC, vous aurez environ sept heures, donc selon que vous avez ANC ou non, vous pouvez obtenir un total de 28 heures de musique avant de devoir brancher le boîtier pour le charger.

LG Tone Free FN7 est disponible à lachat à partir du quatrième trimestre en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Écrit par Cam Bunton.