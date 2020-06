Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG a annoncé les écouteurs sans fil HBS-FN6 - qui comportent un étui qui zappe les bourgeons avec des UV afin de les nettoyer après chaque écoute.

Cela ressemble à une fonctionnalité étonnante - comme celle que nous avons vue sur le Philips ActionFit ST702 auparavant - mais, pour une raison quelconque, LG na pas réfléchi au nom. Parce que ces écouteurs font partie de la gamme «LG Tone Free» - un nom qui, pour un produit audio, est entièrement sourd.

Le HBS-FN6 intègre la technologie Meridian Audio en collaboration, pour ce que LG prétend offrir "un son réaliste" et "une dimension supplémentaire grâce à la technologie de traitement spatial des écouteurs". Il y a aussi un égaliseur (EQ) dans lapplication et une commande vocale via Siri ou Google Assistant.

Bien sûr, la grande vente ici est cette affaire qui nettoie les bourgeons. On dit que cet étui UVnano - qui vient dans les finitions noir mat ou blanc brillant - élimine les bactéries et les germes pendant les sessions de charge. Cest très opportun pour un produit 2020.

Le boîtier fournit également deux charges complètes supplémentaires aux écouteurs - ce qui porte les six heures découte typiques dune charge à un total de 18 heures. Cest loin dêtre leader sur ce marché, nous supposons donc que la partie de nettoyage UV du boîtier utilise à elle seule lespace et la durée de vie de la batterie.

Le LG Tone Free HBS-FN6 commencera à être commercialisé sur les marchés européens et américains à partir de juillet 2020. Le prix na pas encore été annoncé.