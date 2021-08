Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écouteurs sans fil T5 II True de Klipsch faisaient partie des meilleurs écouteurs que nous ayons utilisés depuis longtemps lorsque nous les avons examinés plus tôt cette année, et nous navions que quelques points sur lesquels nous pensions que des améliorations pouvaient être apportées.

Il semble que Klipsch ne soit pas resté assis sur ses mains - ces points ont déjà été abordés sous la forme du nouveau T5 II True Wireless ANC. Comme son nom lindique, le gros ajout est la suppression active du bruit (ANC), qui rendra les écouteurs beaucoup plus utiles en voyage ou au travail.

En plus de cela, Klispch a intégré une large gamme de commandes gestuelles à laide dun système de Bragi. Il vous permet de contrôler les écouteurs à laide de mouvements de la tête tels que des hochements de tête et des secousses, tous activés de manière contextuelle. Cela semble assez funky et nous devrons voir comment cela fonctionne, mais cela pourrait bien être utile.

Lajout de ces améliorations au profil sonore déjà superbe des écouteurs devrait constituer une combinaison assez spéciale, bien quil saccompagne également dune hausse de prix décente jusquà 379 £ / 439 € / 349 $ lors de sa sortie en septembre.

Enfin, Klispch profite également dun partenariat avec McLaren pour sortir une édition spéciale des écouteurs qui est légèrement plus bruyante et fière, avec cette coloration orange caractéristique. Il est également livré avec un double chargeur sans fil sur mesure.

Nous ne pouvons pas dire si cela suffira à vous convaincre, mais la version de base du T5 II True Wireless ANC est sur notre radar pour la fin de lannée.

