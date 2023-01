Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - JBL a annoncé une gamme complète de nouveaux écouteurs sans fil au CES 2023.

Les séries JBL Tune et JBL Vibe ont été élargies pour inclure un trio d'options sans fil.

Vous pouvez choisir entre des bourdons, des bâtonnets ouverts et des bâtonnets fermés, alors peu importe votre préférence, JBL a un ensemble pour vous.

La série JBL Tune est dotée du son JBL Pure Bass avec suppression active du bruit et technologies ambiantes intelligentes pour une expérience d'écoute parfaite.

Ils prennent également en charge la collecte multipoint Bluetooth, ce qui vous permet de passer d'un appareil à l'autre à la volée sans avoir à refaire l'appairage.

Les spécifications diffèrent légèrement en fonction du style choisi, mais l'ensemble de la gamme est lancée à un prix de 99,95 $ et sera disponible en noir, bleu ou blanc à partir de juin 2023.

La série JBL Vibe offre une autonomie de 32 heures (8 heures en mode autonome) et est également disponible en trois styles différents.

Ils sont également résistants à l'eau et à la poussière selon la norme IP54 et sont légers et ergonomiques sur toute la gamme.

Les écouteurs de la série Vibe offrent également une technologie ambiante intelligente, pour rester conscient de votre environnement, et VoiceAware, qui vous permet d'écouter votre propre voix pendant les appels téléphoniques.

Les Vibe Buds, Beam et Flex seront disponibles en noir ou en blanc à partir de février 2023, mais les prix ne sont pas encore connus.

Enfin, JBL a annoncé son casque de travail Endurance Peak 3, dont l'étanchéité et l'autonomie ont été améliorées.

Avec un classement IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, l'Endurance Peak 3 offre une sérieuse tranquillité d'esprit, capable d'endurer l'eau douce et salée pendant 30 minutes.

Vous bénéficiez également d'une impressionnante autonomie de 50 heures par charge ou de 10 heures sans l'étui.

"Nous cherchons constamment à apporter à nos consommateurs longévité et confort et le JBL Endurance Peak 3 est exactement cela - parfait pour toute activité", a déclaré Dave Rogers, président de la division Lifestyle de Harman.

Le JBL Endurance Peak 3 sera disponible à la vente le 19 février 2023 pour 99,95 $ en noir ou en blanc.

Écrit par Luke Baker.