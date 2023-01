Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - JBL lance aux États-Unis ses véritables écouteurs sans fil avec le "premier" étui de recharge intelligent au monde.

D'abord annoncés pour l'Europe à l'IFA en août 2022, les écouteurs intra auriculaires JBL Tour Pro 2 sont livrés avec un étui qui peut être utilisé pour lire des morceaux, recevoir des appels et voir les messages et notifications sur son écran tactile LED de 1,45 pouce. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de regarder un téléphone connecté pour exécuter de nombreuses fonctions.

Les écouteurs sont dotés d'un haut-parleur dynamique de 10 mm pour chaque oreille et sont capables de lire du Hi-Res Audio. Ils prennent en charge Bluetooth 5.3 et LE Audio, et sont dotés de la technologie de son spatial propre à JBL.

Le système ANC est intégré pour bloquer les bruits ambiants indésirables, et six microphones sont logés dans les écouteurs pour des appels vocaux plus clairs. L'autonomie de la batterie est annoncée comme pouvant atteindre 40 heures, dont 10 dans les écouteurs et 30 autres dans l'étui. Elle est de 8 + 24 avec le système ANC activé.

La charge rapide permet de bénéficier de 4 heures de lecture pour seulement 15 minutes de charge.

Les écouteurs JBL Tour One M2 arrivent également aux États-Unis. Ces écouteurs sans fil sont dotés de ce que le fabricant appelle sa meilleure technologie ANC.

La technologie hybride True Adaptive ANC s'adapte à votre environnement en temps réel et vous offre la meilleure expérience audio en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Ils offrent une autonomie de 50 heures sans ANC et de 30 heures avec ANC, et 10 minutes de charge suffisent pour obtenir jusqu'à 5 heures de lecture.

Les écouteurs JBL Tour Pro 2 seront disponibles aux États-Unis dans les couleurs noir et champagne au printemps prochain, au prix de 249,95 $. Les écouteurs Tour One M2 seront également disponibles dans les mêmes couleurs et au même moment, mais au prix de 299,95 $.

Écrit par Rik Henderson.