(Pocket-lint) - JBL a annoncé deux paires d'écouteurs : les Tour Pro 2, des écouteurs sans fil, et les Tour One M2, des écouteurs supra-auriculaires.

Les JBL Tour Pro 2 ne se limitent pas aux écouteurs sans fil et aux fonctions qu'ils offrent. Ils sont les premiers à apporter un petit plus à leur boîtier de charge, avec un écran tactile LED de 1,45 pouce.

L'écran tactile de l'étui intelligent vous permet de gérer votre musique, de personnaliser vos écouteurs et de recevoir des appels, des messages et des notifications de médias sociaux, en temps réel, sans toucher votre téléphone.

En ce qui concerne les écouteurs proprement dits, les Tour Pro 2 sont dotés d'un système adaptatif de réduction du bruit avec ANC et son ambiant personnalisables, du JBL Spatial Sound, de six microphones pour des appels clairs et ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.3 et LE Audio.

Ils disposent de haut-parleurs dynamiques de 10 mm, d'une expérience sonore personnalisable avec Personi-fi 2.0 et promettent 10 heures d'écoute de musique, avec 30 heures supplémentaires dans l'étui de chargement intelligent.

Les écouteurs supra-auriculaires JBL Tour One M2, quant à eux, associent le système True Adaptive ANC de la société à des haut-parleurs dynamiques de 40 mm réglés par JBL Pro. Ils disposent de quatre microphones, mais aussi de Bluetooth 5.3 et LE Audio, ainsi que de JBL Spatial Sound.

Le Tour One M2 offre 50 heures de lecture de musique, ou 30 heures avec l'ANC activé.

Les JBL Tour Pro 2 et JBL Tour One M2 seront disponibles en noir et en champagne à partir de janvier 2023. Le JBL Tour Pro 2 coûtera 249 €, tandis que le Tour One M2 coûtera 299 €.

Écrit par Britta O'Boyle.