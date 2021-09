JBL étend sa gamme de casques de jeu avec le modèle 350 Wireless

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL a annoncé un ajout à sa gamme de casques de jeu Quantum, le Quantium 350 Wireless - cest le premier modèle sans fil de moins de 100 £.

Le 350 est certifié Discord et fonctionne sur une bande sans fil 2.4G sans perte, connecté à un dongle sans fil branché sur un PC. Cela permet une latence aussi faible que possible.

Il est également compatible avec PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch et Mac. Cependant, les paramètres du microphone ne sont disponibles que via une application PC.

Il y a un pilote dynamique de 40 mm dans chaque oreille avec une plage de réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà 22 heures entre les charges, avec une charge rapide disponible pour vous donner une heure de lecture pour seulement cinq minutes de charge. Vous pouvez également charger pendant que vous jouez lorsque vous êtes connecté via un câble USB.

Le casque est léger (252 g) avec des coussinets doreille en mousse à mémoire de forme enveloppés de PU pour plus de confort.

La suite logicielle JBL dédiée pour PC peut également personnaliser le casque, avec des paramètres EQ et QuantumSurround disponibles.

Le micro perche est amovible, vous pouvez donc utiliser le casque séparément.

« Le jeu sinstalle de plus en plus dans le grand public, les joueurs nécessitant une flexibilité accrue dans leur configuration. En introduisant le JBL Quantum 350 Wireless dans notre série de casques JBL Quantum existante, nous répondons à ce besoin et offrons un son JBL et une qualité de construction exceptionnels avec un ensemble de fonctionnalités cest inégalé », a déclaré le président de la division style de vie de Harman, Dave Rogers.

Le casque JBL Quantom 350 Wireless sera disponible ce mois-ci (septembre) au prix de 99,99 £ / 119,99 €.