Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL a annoncé la sortie de trois paires de véritables écouteurs sans fil au cours des prochains mois.

Les JBL Reflect Flow Pro sont destinés aux utilisateurs les plus sportifs, avec les embouts auriculaires Powerfun de la marque pour un ajustement plus sûr lors de lentraînement ou de la course.

Chaque oreille est dotée dun haut-parleur de 6,8 mm, avec deux microphones à formation de faisceau et un troisième micro pour la suppression du vent. Ils ont une protection IP68 contre les ondes et la technologie dannulation adaptative du bruit garantit que les sons ambiants nont pas dimpact sur laudio.

La durée de vie de la batterie est annoncée jusquà 30 heures, avec 10 heures dans les bourgeons et 20 dans le boîtier. Il est 8 heures et 20 avec lANC activé.

Le boîtier de charge est compatible sans fil Qi, tandis quune charge rapide peut donner une heure de lecture pour seulement 10 minutes de temps de charge.

Les buds JBL Reflect Flow Pro seront disponibles ce mois-ci, au prix de 179€ en noir, bleu, blanc ou rose.

Les écouteurs intra-auriculaires JBL Tune 230NC sont livrés avec des haut-parleurs de 5,8 mm - un dans chaque bourgeon. Ils arborent également le son Pure Bass exclusif de JBL.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Ils sont IPX4 résistants à leau et à la transpiration, avec une technologie de suppression active du bruit à bord. La durée de vie de la batterie peut atteindre 40 heures - 10 dans les bourgeons, 30 dans le cas avec ANC désactivé.

La charge rapide est également prise en charge par le boîtier, avec une heure de charge à nouveau disponible après seulement 10 minutes.

Les boutons 230NC seront disponibles en octobre pour 99€ en noir, blanc, bleu ou sable.

Enfin, les écouteurs JBL Tune 130NC ont un style légèrement différent, mais sont au même prix que la paire 230NC.

Ils arborent des haut-parleurs de 10 mm dans chaque oreille, mais ont en grande partie les mêmes caractéristiques, y compris lANC.

La paire 130NC sera également disponible à partir doctobre, en noir, blanc ou bleu.