Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL a annoncé deux nouveaux casques pour affronter directement les Sony WH-1000XM4 , WF-1000XM3 et Bose QC 35 II .

La gamme JBL Tour comprend les oreillettes JBL Tour One et les véritables écouteurs sans fil JBL Tour Pro +, chacun dentre eux arborant une technologie de réduction de bruit adaptative et des conceptions plus adaptées aux voyageurs daffaires et aux navetteurs que, par exemple, les coureurs.

Le casque JBL Tour One est doté dun haut-parleur dynamique de 40 mm dans chaque oreille, dune certification Hi-Res Audio, de quatre micros pour une qualité dappel améliorée et dune commande vocale mains libres grâce à Google Assistant et à la prise en charge dAmazon Alexa.

Ils ont une autonomie de 50 heures (25 heures avec ANC et Bluetooth activés), tandis que la charge rapide permet deux heures de lecture pour seulement 10 minutes de charge.

Fait intéressant, ils offrent également un mode SilentNow qui engage lannulation adpative du bruit sans lecture de musique (via Bluetooth) afin que vous puissiez simplement bloquer le bruit externe - comme lorsque vous souhaitez dormir dans un avion.

Ils seront disponibles à partir de mai 2021 au prix de 279,99 £ au Royaume-Uni .

Les véritables écouteurs sans fil JBL Tour Pro + utilisent un pilote dynamique de 6,8 mm pour chaque oreille et offrent plus de 30 heures de lecture de musique, y compris létui de chargement (6 heures avec ANC activé, 8 heures avec Bluetooth uniquement).

La charge sans fil Qi est également présente sur le boîtier.

Les écouteurs Tour Pro + coûteront 179,99 £ lorsquils seront également disponibles en mai.

Écrit par Rik Henderson.