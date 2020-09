JBL présente les écouteurs sans fil Live Free NC + et Reflect Mini avec annulation du bruit et étanchéité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL a lancé de nouveaux écouteurs sans fil Live Free NC + et Reflect Mini avec annulation active du bruit et étanchéité. La suppression active du bruit fonctionne avec la technologie Smart Ambient pour vous tenir au courant de votre environnement lorsque vous en avez besoin.

Les nouveaux modèles offrent également un couplage rapide avec des combinés plus récents. Appelés Dual Connect + Sync, ils se coupleront avec votre appareil lorsque le boîtier est ouvert, tout comme vous le pouvez avec dautres véritables écouteurs sans fil sur le marché, tels que le couplage rapide des AirPod avec un iPhone également connecté à votre compte iCloud.

Dave Rogers, président de la division Lifestyle dHarman, déclare que «chaque oreillette se connecte immédiatement et indépendamment, vous permettant de prendre des appels de chaque côté et dattribuer des fonctions uniques à gauche et à droite».

Le JBL Live Free NC + (140 £) a 7 heures de lecture ou 21 heures, étui inclus, qui se rechargeront également sans fil avec nimporte quel chargeur Qi.

Vous pouvez également les utiliser avec Google Assistant ou Amazon Alexa via une commande tactile dédiée. Ils seront disponibles à partir doctobre en noir, blanc, bleu et rose. Comme tous les nouveaux écouteurs, ils disposent également de lUSB-C pour le chargement filaire.

Les Reflect Mini similaires sont conçus pour le fitness et seront disponibles pour 130 £ en noir, blanc et bleu.

Les deux tout nouveaux écouteurs véritablement sans fil sont également rejoints par le JBL Tune 225TWS avec de grands pilotes dynamiques de 12 mm, une mise à niveau du Tune 220TWS existant.

Désormais disponibles en six couleurs, ils ne sont ni antibruit ni imperméabilisants, mais ils offrent 25 heures dautonomie, étui compris (cinq heures pour les écouteurs eux-mêmes). Ils seront disponibles pour 90 £ en or noir, blanc, rose, bleu, gris et rose.

Écrit par Dan Grabham.