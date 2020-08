JBL entre dans le monde du jeu avec une gamme complète de casques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On a limpression que nous sommes au milieu dun mini-boom des casques de jeu - le marché des écouteurs avec des microphones de haute qualité est lun des nombreux à connaître une reprise assez importante, car les gens passent de plus en plus de temps à la maison cette année.

JBL a donc lu les feuilles de thé et na pas seulement lancé un seul casque pour marquer son entrée dans laudio de jeu, mais a plutôt fait tout son possible et a sorti toute une gamme - la série JBL Quantum.

Cela va du casque phare, le Quantum ONE, aux Quantums 800, 600, 400, 300, 200 et 100 - chacun réduisant un peu plus le prix de celui qui a augmenté.

Pour faire bonne mesure, il y a aussi le Quantum Duo, une paire de haut-parleurs stéréo pour votre PC. Tous les casques fonctionneront sur toutes les consoles et tous les PC via une prise jack 3,5 mm, tandis que les 800 et 600 fonctionnent également avec un dongle Wi-Fi compatible avec les consoles PlayStation 4.

Il existe cependant des fonctionnalités communes à tous les modèles, notamment des microphones détachables ou rabattables et des coussinets doreille qui utilisent de la mousse à mémoire pour rester au frais et à laise.

Le Quantume ONE haut de gamme dispose également du nouveau son surround «QuantumSPHERE 360» pour un suivi sonore clair, tandis que les 300, 400, 600 et 800 ont un son QuantumSURROUND pour obtenir des performances surround tout aussi solides.

La gamme complète est disponible pour parcourir et comparer, et pour commander dès maintenant sur le site Web de JBL , et nous allons très bientôt mettre en pratique quelques modèles pour voir comment ils se comparent à la concurrence. Les prix vont de 29,99 £ à 229,99 £.

Écrit par Max Freeman-Mills.