Les écouteurs Jabra Elite 4 Active apportent un ANC abordable à votre entraînement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que le CES 2022 bat son plein (bien qu'avec moins de vitrines en personne que d'habitude), Jabra a profité de l'occasion pour dévoiler les écouteurs Elite 4 Active, les derniers de sa gamme de véritables écouteurs d'exercice sans fil qui ne coûtent pas trop cher du tout .

L'ajout majeur dont ils se vantent par rapport à la dernière génération d'écouteurs Elite Active est la suppression active du bruit (ANC), qui devrait vous aider à rester plus isolé et concentré pendant les entraînements ou les courses.

Étant conçu explicitement en pensant à l'exercice, l'Elite 4 Active offre une résistance à l'eau et à la transpiration IP57, pour s'assurer qu'ils ne sont pas en danger pendant que vous êtes en déplacement, et l'ANC signifie que Jabra a également inclus un laissez-passer -à travers le mode pour vous permettre d'entendre le monde autour de vous plus clairement pour plus de sécurité.

Il y a la personnalisation de l'égaliseur, qui est toujours appréciée pour ceux qui aiment bricoler leur équilibre sonore, et la durée de vie de la batterie est de sept heures sur une seule charge, avec 28 heures au total disponibles via le boîtier de charge, qui offre trois charges supplémentaires.

Jabra tient à souligner que les écouteurs fonctionnent avec Alexa, Spotify Tap et Fast Pair de Google sur les téléphones Android, ce qui signifie que la connexion et la lecture de votre musique devraient être plus rapides que jamais si vos appareils utilisent ces services.

Les écouteurs sont disponibles dès maintenant, au prix de 119 € / 119 $, ce qui les place à un niveau de budget attractif pour tous ceux qui espèrent obtenir de nouveaux écouteurs d'entraînement.

