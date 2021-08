Jabra aligne un trio de nouveaux vrais écouteurs sans fil, avec Elite 7 Pro le nouveau produit phare

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jabra a impressionné avec ses récents casques sans fil , offrant dexcellentes performances, une excellente réduction du bruit et de nombreuses fonctions de personnalisation.

LElite 7 Pro est le nouveau produit phare, prétendant repousser les limites de la performance, avec une nouvelle technologie Multisensor Voice, conçue pour vous donner des appels clairs, quel que soit lenvironnement dans lequel vous vous trouvez.

Cela peut couper le bruit du vent, cela peut être le bruit du café, donc vous sonnerez toujours bien à lappelant à lautre bout de la ligne, avec Jabra disant que ces écouteurs seront capables de séparer votre voix des bruits de fond, donc vous pouvez passer des appels où que vous soyez.

Les nouveaux écouteurs sont désormais plus petits que l Elite 75t , avec une taille réduite de 16%, ils sadaptent donc mieux à votre oreille pour un look plus subtil. Il y a un indice IP55 sur lElite 7 Pro.

Vous bénéficierez de 9 heures dutilisation, 35 heures au total, boîtier compris - et ce boîtier est livré avec une charge sans fil en standard, tandis que le temps de recharge a également été réduit.

Comme auparavant, lElite 7 Pro offre la suppression active du bruit et les technologies HearThrough et peut être personnalisé à laide de loffre MySound.

L Elite 7 Pro coûtera 199 $ .

Pour ceux qui sont un peu plus sportifs, lElite 7 Active est le casque quil vous faut. Ils ont un design similaire à celui de lElite 7 Pro, mais avec une protection IP57.

Ils ont également une nouvelle fonctionnalité pour un meilleur ajustement, appelée ShakeGrip. Cela utilise un matériau plus tactile pour aider les têtes à rester dans vos oreilles, vous navez donc pas à vous soucier de leur chute.

Encore une fois, ils offriront 9 heures dutilisation et seront légèrement moins chers à 179 $ .

Enfin, le Jabra Elite 3 se situe dans la partie la plus abordable de la gamme, promettant une excellente qualité sonore dans un boîtier abordable.

Encore une fois, le design a été rafraîchi par rapport aux écouteurs Jabra précédents, mais vous obtenez toujours un indice IP55 sur ces écouteurs. Il y a une autonomie de 7 heures sur le Jabra Elite 3.

Ce qui est le plus impressionnant à propos de l Elite 3, cest son prix de 79 $ - cela pourrait les considérer comme très populaires, sils offrent les fonctionnalités qui ont rendu les autres écouteurs Jabra populaires.

Tous les nouveaux écouteurs sans fil Jabra seront disponibles dans les prochains mois.