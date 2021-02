La mise à jour Jabra Elite 85t détectera les fuites sonores et vous aidera à choisir la bonne taille dembouts

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Jabra Elite 85t fait partie des meilleurs écouteurs à suppression active du bruit du marché. Non seulement lANC est vraiment efficace, mais son ajustement parfait et sa bonne qualité sonore en font un casque gagnant dans un certain nombre de domaines.

Mais que faire si vous navez pas un bon ajustement en premier lieu? Obtenir un bon ajustement est la première étape pour obtenir les meilleures performances dune paire découteurs et une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au répertoire de lElite 85t pour y parvenir.

Appelé MyFit, lajout de lapplication compagnon Sound + vous permettra de tester les écouteurs pour détecter les fuites sonores en utilisant une tonalité de 6,5 secondes. Grâce à la gamme de microphones de ce véritable casque sans fil, ils pourront détecter sil y a une fuite sonore de chaque côté.

Vous serez alors invité à changer la position ou à changer la taille des embouts ovales pour obtenir de meilleurs résultats. Cela devrait, en théorie, vous permettre de profiter du meilleur de ces écouteurs.

En plus davoir le casque dentraînement qui vous convient le mieux, un nouveau mode est également ajouté via la mise à jour du micrologiciel. Cela vous permettra de choisir de désactiver les fonctions ANC ou HearThrough. Jabra vous permettra de parcourir les options en appuyant sur lun des boutons pour passer de la suppression du bruit au son ambiant et maintenant à tout désactiver.

Cela signifie que si vous ne voulez pas de suppression du bruit, mais que vous ne voulez pas de sons ambiants renforcés, vous pouvez simplement opter pour lisolation physique que les écouteurs offrent naturellement.

Les mises à jour sont maintenant disponibles, avec une version mise à jour de lapplication Sound + disponible pour votre téléphone. Une fois que vous avez ouvert et connecté votre casque, vous serez invité à mettre à jour le micrologiciel pour obtenir les dernières fonctions.

Écrit par Chris Hall.