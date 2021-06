Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux qui cherchent à acheter les meilleurs écouteurs sans fil ce Amazon Prime Day ont de la chance - les Jabra Elite 75t et Elite 85t ont tous deux bénéficié de remises importantes.

LElite 85t - la paire phare actuelle de Jabra - est disponible sur Amazon US pour 169 $ et sur Amazon UK pour 179 £ , au lieu de 229,99 $/219 £ et vous permet de réaliser une économie de 60 $ et 40,99 £.

Le modèle de lannée dernière, quant à lui, lElite 75t est un extrait - les personnes intéressées peuvent les acheter pour 99 $ sur Amazon USA et 99 $ sur Amazon UK , ce qui représente une économie de 50 $/£ par rapport au prix demandé typique de 149,99 $/£.

Il est important de noter quil existe des différences très minimes entre les deux générations découteurs - et, heureusement, les deux sont dexcellents choix qui peuvent rivaliser avec les meilleurs de lespace.

Dans notre récent examen de lElite 85t, nous avons loué la suppression active du bruit, lajustement amélioré et lisolation efficace - même si la conception elle-même est légèrement plus grande que lElite 75t.

Pour ceux qui veulent presque entièrement le même package, le modèle 75t moins cher dispose dune très solide 7,5 heures de lecture de musique, plus 20,5 heures supplémentaires des batteries dans le boîtier, ce qui vous donne 28 heures au total.

Comme le 85t, ils offrent également lANC, et vous avez également la possibilité dactiver le mode HearThrough qui vous permet dentendre ce qui se passe autour de vous sans les sortir de vos oreilles.

Ajoutez cela à un boîtier compact et soigné et à une résistance à leau IPX5, et vous avez une paire découteurs très performante qui ne coûte pas plus dune somme à trois chiffres ce Prime Day.

Si vous voulez quelque chose de plus adapté à lexercice, Jabra a également sa gamme Elite Active à considérer. Étant donné que la génération 85t na pas encore de variante Elite Active, Amazon propose le modèle Elite Active 75t aux membres Prime à un tarif très avantageux.

Ils sont presque identiques à lElite 75t standard, mais avec une protection supplémentaire contre la transpiration pour les entraînements - et ils peuvent être à vous pour 129 £ ce Prime Day, ce qui représente une économie de 70 £ par rapport à létiquette habituelle de 199 £.

Écrit par Cam Bunton.