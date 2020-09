Jabra Elite 75t pour obtenir une mise à jour gratuite du logiciel ANC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons de bonnes nouvelles pour les propriétaires des vrais écouteurs sans fil Jabra Elite 75t et Elite Active 75t - vous obtiendrez une suppression active du bruit sur ces écouteurs via une mise à jour logicielle.

Jabra a annoncé une nouvelle version du casque Elite - lElite 85t - qui inclut Advanced ANC, parmi une gamme dautres mises à jour. La technologie va également être déployée auprès des propriétaires de la dernière génération de ces casques.

Jabra dit que la nouvelle technologie utilise le matériel Qualcomm existant dans les écouteurs de Jabra combiné avec les micros qui ont déjà été utilisés pour HearThough, permettant une annulation active du bruit plus agressive.

Ce sera en plus des fonctionnalités existantes, vous aurez donc toujours HearThrough, et vous pourrez contrôler le niveau de suppression du bruit, on suppose via lapplication pour smartphone qui laccompagne.

La meilleure chose à faire est que cette mise à jour est gratuite, vous obtenez donc essentiellement une amélioration potentielle de ce qui est déjà une excellente paire de vrais écouteurs sans fil, pour rien.

Jabra dit que vous pourrez acheter le Jabra Elite 75t avec ANC à partir doctobre 2020, il semble donc que cette mise à jour sera bientôt disponible via un logiciel. Pour effectuer la mise à jour, vous devrez utiliser lapplication sur votre téléphone, qui téléchargera le logiciel, puis mettra à jour les écouteurs lorsquils sont dans létui.

Il y aura un léger coup de batterie, passant à 5,5 heures par charge avec ANC de 7,5 heures sans ANC.

Nous avons hâte de le tester et de profiter de ce silence merveilleux!

Écrit par Chris Hall.