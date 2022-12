Les Freebuds 5i de Huawei offrent un son haute résolution et un système ANC à moins de 100 euros.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Huawei élargit sa gamme d'écouteurs sans fil pour la nouvelle année en lançant les Freebuds 5i, et ils sont dotés d'une foule de fonctionnalités haut de gamme, livrées dans un produit dont le prix est inférieur à 100 £ au Royaume-Uni.

Il est rare de trouver dans cette fourchette de prix des écouteurs TWS dotés à la fois de la fonction ANC (Active Noise Cancelling) et de la prise en charge audio LDAC haute résolution, et pourtant, c'est exactement ce que propose le Freebuds 5i. Bien sûr, pour profiter du codec Hi-Res, il faut un téléphone ou un appareil compatible auquel connecter les écouteurs.

Le système ANC hybride est conçu pour détecter et s'adapter aux bruits extérieurs et aux bruits mesurés à l'intérieur de votre conduit auditif. Il associe le joint passif de l'embout en silicone à deux microphones antibruit dédiés sur les écouteurs eux-mêmes.

Vous pourrez basculer entre les modes de réduction du bruit Ultra, General et Cosy, en fonction de la quantité de bruit que vous souhaitez bloquer.

Selon Huawei, les Freebuds 5i offrent également une excellente autonomie. Avec une charge complète, l'étui et les écouteurs combinés offriront jusqu'à 28 heures de lecture musicale, ce qui devrait signifier une semaine ou deux confortables entre les recharges si vous les utilisez tous les jours pour la musique.

Du point de vue du design, les écouteurs ressemblent beaucoup à la gamme existante d'écouteurs de Huawei, mais l'étui de chargement a été redessiné pour ressembler à un galet lisse. L'extérieur de l'étui a été teinté et fini de manière à offrir cette texture visuelle et tactile.

Les écouteurs ANC économiques de Huawei seront disponibles en noir, blanc et bleu directement auprès de Huawei et sur Amazon à partir du 16 janvier 2023, au prix de 89,99 £ au Royaume-Uni et de 99 € en Europe.

Écrit par Cam Bunton.