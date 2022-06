Les Freebuds Pro 2 de Huawei sont dotés de deux haut-parleurs, d'un système audio haute résolution et d'un système ANC avancé.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Huawei a introduit une nouvelle paire d'écouteurs sans fil dans sa gamme Freebuds, et cette dernière paire promet beaucoup sur le papier, notamment un son Hi-Res et un système unique à double conducteur.

Il s'agit des Freebuds Pro 2, qui présentent un look plus fin et plus raffiné que les Freebuds Pro. Ils présentent toujours le design classique à tige, mais leur longueur a été réduite et ils sont également plus légers. De plus, le boîtier de chargement est également plus petit et plus léger.

Dans l'ensemble, il est environ 11 % plus petit que l'ancien boîtier, ce qui le rend légèrement plus maniable et plus facile à transporter. Bien que la paire de première génération n'était pas exactement encombrante.

Ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. On y trouve un tout nouveau maquillage acoustique composé d'un haut-parleur dynamique de 11 mm conçu pour délivrer les puissantes notes de basse, et d'un diaphragme microplanaire qui est là pour offrir la livraison précise des hautes fréquences.

L'objectif est d'obtenir des basses riches et profondes ainsi qu'une clarté et des détails dans les aigus. Et comme pour certains de ses haut-parleurs, Huawei s'est associé à la société audio française Devialet afin de régler le son.

Les derniers écouteurs de Huawei utilisent également la fonction d'égalisation adaptative du fabricant, qui utilise un microphone interne pour mesurer le retour de vos conduits auditifs, puis ajuste le son en temps réel pour s'assurer que vous obtenez toujours le meilleur son.

En outre, il existe un système ANC à quatre microphones. Il y a deux micros extérieurs, combinés à un capteur osseux et au micro interne susmentionné, qui travaillent ensemble pour éliminer efficacement le bruit ambiant pendant l'écoute de la musique et les appels.

L'un des principaux avantages de ce dernier produit est sans aucun doute la qualité de la musique que vous pouvez écouter. Il est rare que les écouteurs TWS soient dotés d'un système audio Hi-Res, mais c'est pourtant le cas des Freebuds Pro 2. Vous bénéficiez à la fois de la prise en charge HWA et LDAC, avec des débits allant jusqu'à 990 kbit/s.

Il est évident que l'intégration de toute cette technologie dans de minuscules écouteurs a un impact sur l'autonomie de la batterie. Il est juste de dire que les derniers modèles de Huawei n'arrivent pas à la cheville des meilleurs écouteurs en termes d'autonomie. Vous obtenez seulement 4 heures de lecture avec ANC, ou 6,5 heures sans. Avec l'étui, le total est d'environ 18 heures de batterie. Ce n'est pas tout à fait à la hauteur de certains des meilleurs écouteurs ANC du marché.

Les Huawei Freebuds Pro 2 seront disponibles en trois couleurs : Ceramic White, Silver Frost et le nouveau Silver Blue.

Pourquoi les écouteurs Philips Go sont parfaits pour le sport et l'exercice Par Pocket-lint International Promotion · 29 Juin 2022

squirrel_widget_12853464

Écrit par Cam Bunton.