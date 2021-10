Huawei a sorti une paire de Freebuds qui ressemble à du rouge à lèvres, non vraiment !

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comment prendre une paire moyenne de vrais écouteurs sans fil et les rendre plus attrayants ? Selon Huawei , la réponse est de les faire ressembler à du rouge à lèvres. Vraiment.

Le rouge à lèvres Huawei Freebuds est une version réinventée des Freebuds 3 qui tente den faire un accessoire de mode autant quune paire découteurs intra-auriculaires.

Le rouge à lèvres Freebuds est livré dans un étui de chargement en acier inoxydable conçu pour ressembler à un rouge à lèvres. Il est principalement noir, mais présente des accents dorés.

Une fois le couvercle retiré, les composants internes sont tous dorés et les oreillettes reposent dans leur berceau, dépassant du haut. Couleur : rouge vif, évidemment.

Le couvercle senclenche à laide daimants puissants, ce qui garantit également que le couvercle ne se détache pas lorsque létui clique dans votre sac, votre poche ou votre sac à main.

Quant aux têtes elles-mêmes, elles sont assez avancées et disposent de nombreuses capacités de Freebuds 3. Cela inclut de grands pilotes dynamiques de 14,3 mm.

Ceux-ci offrent des performances de basses impressionnantes et une réponse en fréquence jusquà 40 kHz. De plus, il y a un micro et un processeur internes qui adapte légaliseur et la suppression du bruit qui traitent à des vitesses de la milliseconde.

Cela signifie que lANC travaille et réagit en permanence aux sons qui vous entourent, et fonctionne malgré le design "ouvert" des têtes. Cela signifie que, comme les AirPod standard, ils reposent dans votre oreille et nont pas dembout en silicone pour former un joint avec votre conduit auditif.

Les écouteurs peuvent jouer de la musique jusquà quatre heures avec une charge complète, avec 22 heures supplémentaires dans le boîtier pour un total de 26 heures entre les charges.

Le rouge à lèvres Freebuds sera disponible à lachat pour 199 £ à partir du 10 novembre.