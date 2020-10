Les écouteurs Huawei Freebuds Studio offrent un style haut de gamme et une réduction du bruit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a dévoilé une nouvelle paire découteurs de la famille Freebuds, mais ce ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires comme le nom de la marque pourrait le suggérer. Non, le Freebuds Studio est une paire découteurs supra-auriculaires à réduction de bruit conçus pour défier les goûts de Sony , Beats et Bose .

Dans son annonce, Huawei a décrit cette paire de boîtiers supra-auriculaires comme ayant une expérience sonore de niveau studio, mais aussi lyrique sur le design.

Les bras qui maintiennent les boîtes au bandeau sont dotés dune tige en acier inoxydable mince de 7 mm, il y a donc des matériaux de qualité ici. La bande et les bonnets sont rembourrés et recouverts dun matériau doux pour plus de confort.

Bien sûr, ils disposent de lANC (Active Noise Cancelling) et éliminent jusquà 40 dB de bruit externe à laide dun système ANC hybride à double micro, et le son est délivré par ce que Huawei appelle un diaphragme dynamique à quatre couches.

Pour les amateurs de spécifications, Freebuds Studio offre une compatibilité Hi-Res avec prise en charge de codecs jusquà 24 bits / 96Khz, pour garantir que toute votre musique est détaillée et propre.

Les antennes Bluetooth à lintérieur sont conçues pour vous assurer de ne jamais perdre de signal, grâce à une conception à double antenne, et vous pouvez être jumelé avec deux appareils en même temps, que ce soit un iPhone, un téléphone Android, un PC ou un Mac.

Vous contrôlez la musique à laide dun panneau tactile à lextérieur. Ainsi, un simple clic lira et mettra en pause la musique, tandis quun glissement vers lavant ou vers larrière passera dune piste à lautre.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, une charge complète vous donnera jusquà 24 heures de musique et, avec sa technologie de charge rapide, une recharge de 10 minutes vous donnera huit heures de lecture.

Le Freebuds Studio sera bientôt en vente pour 299 € et sera disponible en or ou en noir.

Écrit par Cam Bunton.