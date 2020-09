Huawei Freebuds Pro propose un ANC avancé dans un boîtier compact et sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a dévoilé sa dernière véritable paire découteurs sans fil: les Freebuds Pro. Sappuyant sur la technologie introduite en 2019, la dernière paire prétend offrir une meilleure réduction du bruit que la concurrence et une excellente qualité sonore.

Du point de vue du design, bien que similaire aux leaders du marché, il y en a assez ici pour distinguer les derniers Freebuds des AirPods d Apple .

Le boîtier en plastique qui sinsère dans loreille est conçu pour sadapter confortablement, tandis que lembout en silicone est conçu pour offrir une étanchéité efficace, tandis que la tige rectangulaire faisant saillie vers le bas est différente de ce que nous avons vu dautres fabricants.

De plus, ils sont disponibles en trois couleurs différentes, y compris un givre argenté très attrayant qui a un superbe aspect chrome fumé foncé. Les deux autres couleurs sont le noir et le blanc.

En ce qui concerne la technologie à lintérieur, cest ici que Huawei tente de dominer le marché, et cela commence par un système de suppression du bruit actif plus performant.

Il utilise un double système de micro HD (un à lintérieur, un à lextérieur) qui sont des microphones très sensibles et - combinés au processeur à lintérieur - peuvent constamment sadapter au bruit autour de vous pour choisir le meilleur réglage ANC.

Ces trois modes sont appelés Cozy, General et Ultra, ce dernier éliminant le plus de bruit. Huawei affirme que sa profondeur de suppression du bruit de 40 dB est en avance sur ses rivaux Apple et Sony avec leurs AirPods Pro et WF-1000XM3 respectivement.

Bien sûr, les écouteurs peuvent également utiliser ce matériel de suppression du bruit pour passer le son ambiant dans les pilotes internes, vous permettant dentendre ce qui se passe autour de vous.

Cela a deux modes: lun pour la sensibilisation générale, lautre pour lamélioration de la voix qui vous permet dentendre parler clairement. Utile lorsque vous devez passer une commande dans un café ou pour ces types dinteractions rapides.

Le son est délivré par un assez gros pilote de 11 m à chaque oreille, qui utilise ensuite ce que Huawei appelle un système de stabilisation audio mécanique. Cela garantit essentiellement que les seules vibrations transmises à vos oreilles sont les vibrations de la musique elle-même et minimise la distorsion.

Lautonomie de la batterie semble également prometteuse, avec 30 heures de lecture totale de musique entre les batteries des écouteurs et la batterie dans létui de chargement. Cependant, en dehors du boîtier, vous nobtenez que 4,5 heures de lecture avec ANC activé et 7 heures avec ANC désactivé.

Comme dhabitude de nos jours, vous contrôlez laudio à laide de panneaux tactiles sur les écouteurs. Ces commandes seront également utilisées pour ajuster lANC et même augmenter et diminuer le volume.

Les Freebuds Pro nétaient pas les seuls écouteurs annoncés par Huawei, ils sont également rejoints par le Freelace Pro qui offre un design de tour de cou ainsi que des haut-parleurs de 14 mm encore plus grands dans chaque oreille.

Le diaphragme est construit en utilisant un alliage de magnésium, tandis que la batterie à lintérieur est capable de fournir jusquà 24 heures de lecture de musique, ce qui est excellent à tous les niveaux. Ils seront livrés en noir graphite, vert épicéa et blanc aube.

Freebuds Pro sera mis en vente en octobre pour 199 € en Europe, tandis que le Freelace Pro sera une bonne affaire à seulement 119 € et disponible ce mois-ci.

Écrit par Cam Bunton.