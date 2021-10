Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC vendra sa propre paire de véritables écouteurs sans fil à partir de demain, mardi 26 octobre 2021.

Coûtant seulement 69 £, les écouteurs HTC True Wireless Earbuds Plus sont dotés dune technologie de suppression active du bruit pour bloquer les sons ambiants. Ils sont également classés IPX5, ce qui signifie quils sont résistants à leau et à la transpiration et donc parfaits pour les emporter sous la pluie ou au gymnase.

La durée de vie de la batterie est de 4 heures lorsque vous parlez à travers les micros intégrés et que lANC est activé. Cela passe à 4,5 heures sans ANC.

Si vous écoutez simplement de la musique, cela peut être étiré davantage - jusquà 5,5 heures sans ANC, 4,5 heures avec elle activée.

Le boîtier de charge fournira 86 heures supplémentaires de "temps de veille".

Les écouteurs sont livrés avec une fonctionnalité de couplage automatique et des commandes tactiles faciles à utiliser. Vous pouvez également les utiliser indépendamment, si vous ne souhaitez utiliser quun seul écouteur pour discuter au téléphone, par exemple,

Il existe deux coloris - noir ou blanc - et les deux modèles seront disponibles sur le site HTC Vive : Vive.com .

Nous navons pas encore de prix aux États-Unis ou en Europe pour les écouteurs HTC True Wireless Plus, mais nous mettrons à jour si et quand nous en saurons plus.

HTC a également récemment annoncé son casque HTC Vive Flow , qui est disponible en pré-commande dès maintenant.