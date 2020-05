Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Parce quil ny en avait pas déjà assez, il semble définitivement que HTC lancera bientôt un ensemble dimitateurs AirPods appelés HTC U Ear - de véritables écouteurs sans fil avec cette forme de larme distinctive.

Les écouteurs, qui avaient déjà été repérés lors du processus de certification du NCC de Taïwan, un endroit assez commun pour détecter les fuites, ont maintenant été détectés de la même manière par la FCC américaine.

Son ensemble dimages «dapparence du produit» ne sont que cela - des photos de la conception des écouteurs, y compris leur étui, et nous donnent un aperçu très précis de ce à quoi ils ressembleront chaque fois quils seront annoncés. Inutile de dire que HTC na rien dit à ce sujet.

Les écouteurs ont un design qui rappelle fortement les écouteurs sans fil emblématiques dApple, pour dire le moins - la principale différence étant que dans le cas de ceux photographiés, ils sont noirs. Bien sûr, cela ne veut pas dire que dautres couleurs, ou une version blanche, ne seront pas disponibles également.

Cette conception signifie quils sont susceptibles de présenter certains des mêmes problèmes que les AirPod, principalement que si les écouteurs ne sinsèrent pas trop facilement dans vos oreilles, vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet, en labsence dembouts en silicone. Cela signifie également que le joint est peu susceptible dêtre trop serré, ce qui peut potentiellement provoquer une isolation acoustique moyenne.

Le boîtier de charge qui laccompagne semble un peu plus gros que celui dApple et souvre également sur un axe différent. Des connecteurs magnétiques maintiendront les écouteurs en place lorsquils seront placés à lintérieur. Il se rechargera par câble USB-C, dautres images le confirment.

Avec les écouteurs ayant été si largement illustrés par ces images, dont plus peuvent être consultées sur le site Web de la FCC lié ci-dessous, nous nous attendons à ce que HTC dévoile officiellement les écouteurs assez rapidement, auquel cas nous aurons plus de détails clés comme les prix et tous les autres extras.