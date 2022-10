La rumeur veut que le Google Pixel 7 Ultra soit accompagné d'une importante mise à niveau de l'appareil photo.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient ne pas être les deux seuls téléphones sur lesquels Google a travaillé, les rumeurs faisant à nouveau état d'un Pixel 7 Ultra.

Google ayant déjà sorti deux téléphones et la Pixel Watch récemment, l'attention commence déjà à se tourner vers ce qui viendra ensuite. Si les rumeurs sont vraies, cela pourrait être un Pixel 7 Ultra complet avec un système de caméra amélioré.

Ces rumeurs proviennent du développeur Kuba Wojciechowski qui a trouvé des références à un téléphone non annoncé portant le nom de code "Lynx", que l'on pense être un produit qui se situera tout en haut de la gamme de Google. Le Pixel 7 Ultra est un nom qui a déjà été évoqué, et il pourrait avoir un appareil photo pour soutenir ce nom si le leaker Ice Universe a raison. Selon eux, le Pixel 7 Ultra embarquera un nouveau capteur de caméra de 1 pouce, comme nous l'attendons déjà du Galaxy S23 Ultra de Samsung.

L'utilisation d'un tel capteur devrait permettre de recueillir plus de lumière lors de la prise de photo, créant ainsi une image mieux éclairée. Il a le potentiel de faire une différence notable dans les performances en basse lumière, aussi.

En ce qui concerne le reste du légendaire Pixel 7 Ultra, on nous dit qu'il devrait utiliser le Wi-Fi 6E et la puce Bluetooth de Qualcomm pour de meilleures performances de connectivité sans fil. La 5G sera également prise en charge, étant des enjeux de table pour tout téléphone phare à ce stade.

Au-delà de cela, on sait très peu de choses sur le Pixel 7 Ultra - y compris si c'est quelque chose que Google a l'intention de sortir réellement ou non. Il est possible que cela soit un téléphone pour l'année prochaine, ou même un qui ne voit jamais la lumière du jour. Le temps nous le dira, mais cela vaut la peine de croiser quelques doigts, juste au cas où.

Écrit par Oliver Haslam.