Pixel Buds Pro vs Pixel Buds Série A : Quels sont les écouteurs Google qui vous conviennent le mieux ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a étoffé son offre matérielle, avec un nombre croissant d'appareils Pixel. En ce qui concerne les écouteurs, il y a maintenant trois deux séries proposées : Pixel Buds Pro et Pixel Buds A-Series.

Les Pixel Buds de deuxième génération ont lentement disparu des détaillants, nous laissant juste avec les deux ensembles à choisir.

Ils ont beaucoup de points communs, mais représentent tout de même un certain défi lorsqu'il s'agit de choisir vos écouteurs intelligents de Google. Alors, quel est le meilleur choix pour vous ?

Pro : 199,99 $ / 179 £ / 219 €.

Série A : 99 $ / 99,99 £ / 99 €.

Les Google Pixel Buds série A sont disponibles dès maintenant pour un prix abordable de 99 $/£/€, vous offrant des écouteurs connectés avec l'Assistant Google profondément intégré. Ils sont largement disponibles chez les détaillants.

Les Pixel Buds Pro sont nouveaux et doublent le prix à 199 $ / 179 £ / 219 €. Ils ne sont pas encore disponibles, mais seront en précommande le 21 juillet, en magasin à partir du 28 juillet.

Vous pourriez encore trouver les anciens Pixel Buds chez certains détaillants, mais nous ne pouvons pas recommander de payer plus de 99 $ / £ / € pour eux.

Pro : Boîtier : 63,2 x 50 x 25 mm ; 62,4 g / Écouteur : 22,33 x 22,03 x 23,72 mm ; 6,2 g.

Série A : Étui : 63 x 47 x 25 mm ; 52,9 g / Écouteur : 20,7 x 29,3 x 17,5 mm ; 5,06 g

Google a appliqué un design similaire aux Buds Pro et aux Buds A-Series, mais l'étui des Buds Pro est légèrement plus grand et environ 10 g plus lourd.

Il s'ensuit que les Buds Pro eux-mêmes sont également plus grands et plus lourds, avec un corps manifestement plus grand que celui des Buds A-Series. Il y a beaucoup plus de technologie à l'intérieur, donc c'est parfaitement logique.

Les Buds A-Series sont dotés d'un petit bras en caoutchouc qui sort par le haut pour les aider à rester dans l'oreille ; les Buds Pro n'en sont pas dotés et nous ne pouvons pas dire que ce soit un problème - nous ne l'avons jamais trouvé très utile de toute façon.

Les Buds A-Series sont disponibles en Sage et White, tandis que les Buds Pro sont disponibles en Charcoal, Fog, Lemongrass et Coral.

L'une des choses que Google a voulu faire avec le design des Pixel Bud était d'avoir un boîtier d'une douceur caressante : c'est comme un galet que vous aurez envie de caresser et de tourner dans vos mains et il semble que le boîtier des Buds Pro soit le même.

Les deux écouteurs ont un indice IPX4, ils sont donc protégés contre la sueur, mais l'étui des Buds A-Series n'a aucune protection, tandis que celui des Buds Pro est protégé par un indice IPX2.

Pro : pilote de 11 mm, ANC, mode transparence, Silent Seal

Série A : Conducteur de 12 mm, blocage passif du bruit

Les deux casques utilisent le toucher capacitif ou la voix pour le contrôle. Vous pouvez tapoter ou glisser sur les extrémités des Buds pour les contrôler. Les deux écouteurs sont dotés d'un accéléromètre pour détecter les mouvements, tandis que les Buds Pro l'étendent en incluant un gyroscope. Les Buds A-Series ne disposent pas de commandes de volume tactiles, mais il semble que les Buds Pro en disposent.

Google a également déclaré que l'audio spatial arriverait sur les Pixel Buds plus tard en 2022 - et c'est probablement à cela que sert le gyroscope.

Il y a différents pilotes dans ces écouteurs, mais c'est l'annulation active du bruit (ANC) qui est le grand différentiateur ici.

Les Buds Pro ont trois microphones, contre deux pour les Buds A-Series. Les Buds Pro ont des ouvertures beaucoup plus grandes et plus évidentes sur le corps des écouteurs. Cela permet aux Buds Pro de détecter les bruits extérieurs et de les annuler, afin de ne pas vous déranger.

Google propose également une technologie appelée Silent Seal, conçue pour permettre aux écouteurs de s'adapter à n'importe quelle oreille et d'offrir d'excellents résultats. Tout ceci est piloté par le matériel et les algorithmes personnalisés de Google.

La technologie ANC devrait permettre d'améliorer la qualité du son des Buds Pro : notre principale critique à l'égard des Buds A-Series est qu'ils ne sont pas très étanches et qu'ils ne bloquent donc pas très efficacement les bruits extérieurs.

Lorsque Google a lancé les Buds A-Series (et les Pixel Buds précédents), il a déclaré que l'objectif était en partie d'éviter que vous vous sentiez coupé du monde qui vous entoure. Le but des Pixel Buds Pro, maintenant, est de vous couper du monde - et c'est probablement une expérience plus populaire.

Bien sûr, il y a aussi un mode de transparence pour laisser entrer les bruits extérieurs, afin que vous puissiez être conscient de votre environnement.

Pro : 11 heures d'écoute, 31 heures au total ; 7 heures d'écoute, 20 heures au total avec ANC.

Série A : 5 heures d'écoute, 24 heures au total

Les deux casques offrent un chargement USB-C du boîtier, mais seuls les Buds Pro offrent un chargement sans fil Qi ( comme les Buds de deuxième génération). Il y a également une grande différence dans l'autonomie de la batterie.

Les Buds de la série A n'offrent que 5 heures d'autonomie, mais les Buds Pro peuvent atteindre 11 heures. Cette autonomie tombe à 7 heures avec l'ANC, mais elle reste supérieure à celle des Buds A-Series.

Cela s'explique par le fait que les Buds A-Series offrent 24 heures au total, les Buds Pro 31 heures au total, qui tombent à 20 heures avec l'ANC.

Il semble que les Buds Pro soient les écouteurs à privilégier en matière d'autonomie.

Pro : Assistant Google, traduction en temps réel, égalisation du volume, multipoint.

Série A : Assistant Google, traduction en temps réel

Une grande partie de l'expérience intelligente que les Pixel Buds offrent provient de l'intégration profonde avec Google Assistant et votre appareil Android. Les Buds Pro et la série A offrent tous deux cela, donc nous nous attendons à ce que l'expérience soit la même.

Les deux offrent également la traduction en temps réel, une autre compétence que Google pousse à travers Android. Ils offrent également la fonction Google Fast Pair, ce qui permet d'établir facilement une connexion avec votre téléphone.

Mais au-delà de cela, il y a quelques compétences supplémentaires que les Buds Pro offrent. Tout d'abord, vous disposez d'une connectivité multipoint, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à plusieurs appareils et passer instantanément de l'un à l'autre, par exemple pour regarder un film sur votre iPad et prendre un appel sur votre téléphone.

Ensuite, il y a l'égaliseur de volume, qui prétend équilibrer la sortie audio, quel que soit le niveau de volume, afin que le son soit bon en permanence.

Les Buds Pro ont quelques caractéristiques supplémentaires qui signifient qu'ils vont offrir une expérience plus premium que les Pixel Buds A-Series. L'annulation active du bruit va être au cœur de tout cela, car elle va changer l'utilisation quotidienne pour les utilisateurs, en renforçant l'isolation dans les endroits très fréquentés, afin que votre musique sonne mieux - les Buds A-Series ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec cela.

La meilleure partie de la série A des Buds est l'intelligence avec laquelle ils fonctionnent avec Google Assistant et votre téléphone - et les Buds Pro vont offrir toute cette expérience également.

Les Buds Pro sont donc susceptibles d'être meilleurs dans l'ensemble - ce que nous confirmerons dès que nous les aurons testés à l'approche du lancement - mais il y a une chose à prendre en compte : si vous n'utilisez jamais l'ANC et que vous ne voulez jamais le faire, alors les Buds A-Series à la moitié du prix des Buds Pro pourraient être les écouteurs parfaits pour vous.

Nous pensons cependant qu'en tant qu'offre haut de gamme, le Buds Pro sera le casque que tout le monde voudra.

Lorsque nous comparons des produits, nous ne nous contentons pas de vous montrer les fiches techniques côte à côte, nous interprétons les informations en fonction de notre expérience.

Les Pixel Buds Pro ne sont pas encore sortis, nous ne pouvons donc pas les juger directement, mais nous avons beaucoup utilisé les Pixel Buds et les Pixel Buds A-Series, nous avons donc une certaine expérience.

Dès que nous aurons utilisé les Pixel Buds Pro, nous mettrons à jour le comparatif pour approfondir l'expérience réelle et nous assurer que vous disposez des meilleures informations, que ce soit pour guider votre décision d'achat, ou simplement parce que vous voulez savoir comment ils se comparent.

Écrit par Chris Hall.