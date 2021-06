Les Pixel Buds A-Series mettront Google dans vos oreilles pour beaucoup moins dargent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé les Pixel Buds A-Series, une variante et un repositionnement des véritables écouteurs sans fil Pixel Buds annoncés pour la première fois en 2019.

Il ny a pas de grand changement dans ce qui est proposé : la série A est essentiellement le même design, mais maintenant avec une option Dark Olive, tandis que le boîtier est du même design que la plupart des fonctionnalités.

Vous bénéficierez d une expérience de couplage rapide sur les appareils Android où vous ouvrez simplement le couvercle et votre téléphone les détectera pour un couplage instantané, avec une invite pour télécharger lapplication si vous utilisez un appareil autre que Pixel.

La grande face ronde tactile de ces écouteurs reste, tandis quil existe un choix de trois embouts pour vous aider à trouver le bon ajustement pour obtenir la meilleure expérience possible. Comme auparavant, il y a un petit nœud qui veut fournir un soutien supplémentaire en saccrochant dans le haut de votre oreille.

Google Assistant est intégré à ces écouteurs, vous pourrez donc demander à Google tout ce que vous feriez normalement, avec des annonces de notification intégrées. Vous pouvez également appuyer et maintenir pour obtenir une mise à jour via vos écouteurs - et la possibilité de répondre aux messages par la voix.

Une omission est le contrôle du volume : vous ne pouvez pas changer cela à partir des écouteurs, vous devrez plutôt demander à Google de le faire, bien quon espère que loption Adaptive Sound sen chargera pour vous.

Lidée est que le casque détecte les niveaux de bruit ambiant et ajuste le bruit de haut en bas pour vous, vous navez donc pas à y penser.

Comme dans les précédents Pixel Buds, il existe un système de ventilation spatiale conçu pour laisser passer un peu de bruit ambiant afin que vous ne vous sentiez pas totalement isolé, tandis que les paramètres dégalisation de lapplication vous donneront la possibilité dactiver une fonction damplification des basses.

Si tout cela vous semble familier, cest parce que cest à peu près la même chose que les précédents Pixel Buds de Google, mais une chose que vous nobtenez pas est le chargement sans fil à travers ce boîtier.

La grande différence, cependant, est que la nouvelle version ne coûte que 99 $ et 99 £.

Meilleurs écouteurs Bluetooth classés en 2021: Meilleurs écouteurs sans fil supra-auriculaires ou supra-auriculaires Par Mike Lowe · 3 Juin 2021

écureuil_widget_4718598

Écrit par Chris Hall.